Campanha Respira, Lilo ajuda fotógrafo com covid-19

Amigos do fotógrafo Lilo Clareto, ex-Estadão e revista Época, lançaram a campanha Respira, Lilo!, para levantar fundos para custear o tratamento do profissional, contaminado pela covid-19 e que está internado, em estado grave, em um hospital particular em São Paulo, por não conseguir vaga em hospital público.

Uma das ações foi a criação da 20x20 Galeria Solidária, loja virtual com imagens feitas pelo fotógrafo em sua fase como freelancer – quando não atuava no Estadão nem na Época – e que estão à venda, como Criança do Rio, 2017, Pará (acima). Cada foto pode ser adquirida por R$ 220.

Informações: https://www.instagram.com/galeriasolidariadefotografia e https://liloclareto.myshopify.com/. Há também uma vaquinha virtual, que fica no ar até final de abril: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/respira-lilo.