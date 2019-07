Cameron Boyce, ator da Disney, morre aos 20 anos

LOS ANGELES - O ator americano Cameron Boyce, conhecido por seus papéis em alguns filmes da Disney como Descendentes e pelo programa de televisão Jessie, morreu no sábado, 6, aos 20 anos, informou o canal americano ABC.

"Com um profundo pesar informamos que nesta manhã perdemos Cameron", disse um porta-voz em nome da família Boyce à emissora.

"Ele morreu enquanto dormia devido a um ataque que foi o resultado de uma doença pela qual estava sendo tratado. O mundo está agora, sem dúvida, sem uma das suas luzes mais brilhantes, mas seu espírito viverá através da bondade e compaixão de todos os que o conheceram e amaram", acrescentou o porta-voz.

"Estamos totalmente desconsolados e pedimos privacidade neste momento imensamente difícil, enquanto choramos a perda do nosso precioso filho e irmão", acrescentou a família.

O jovem ator se dedicou nos últimos anos a atividades beneficentes e tinha atuado como apresentador do prêmio Biden to Courage Awards, em março deste ano.

Além disso, foi premiado recentemente por sua atividade em uma fundação sem fins lucrativos que conseguiu arrecadar mais de US$ 30 mil para construir poços de água potável na Suazilândia.

Boyce, nascido em Los Angeles, estreou como ator no filme de terror Espelhos do Medo aos nove anos. Dois anos depois, apareceu na bem-sucedida comédia de Adam Sandler Gente Grande, antes de se tornar uma estrela do Disney Channel.