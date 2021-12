Câmera digital: veja os modelos mais vendidos e garanta imagens incríveis

Praticamente todo mundo tira foto e faz vídeos de qualquer lugar, seja de paisagens, de amigos, selfies, em viagens ou em casa. Por isso, ter uma câmera que gere imagens de alta qualidade faz toda a diferença, não apenas para quem trabalha com fotografia, mas para todos aqueles que desejam guardar as lembranças da forma mais bonita e nítida possível.

Na lista abaixo, reunimos as 10 câmeras digitais mais vendidas da Amazon, que incluem versões de bolso e modelos mais robustos, capazes de proporcionar registros absolutamente incríveis.

Clique nos respectivos links para saber mais detalhes técnicos, comentários de usuários e ver outras fotos.

10 câmeras digitais mais vendidas na Amazon

1 - GoPro HERO9 com Cartão de Memória 64 GB

Esta incrível câmera produz vídeos impressionantes de até 5K e fotos de 20 megapixels. As imagens são super nítidas e realistas, com nivelamento de horizonte integrado. Com ela, também dá para realizar transmissões ao vivo nas redes sociais. É à prova d'água, tem controle de voz e aciona o zoom com um único toque.

2 - Canon Powershot Sx420 Is

Versátil e com manipulação ergonômica, a câmera vem com sensor de imagem de 20 megapixels e proporciona filmagens em HD. A lente de zoom óptico (até 41 vezes) varia de grande angular a supertelefoto, para se adequar ao funcionamento em uma variedade de ambientes. Com o wi-fi, é possível o compartilhamento sem fio de imagens, direto para seu smartphone ou tablet.

3 - GoPro HERO10 Black à Prova d'Água com LCD Frontal

Este modelo garante velocidade máxima nas ações, além de gerar fotos de 23 megapixels e vir com um chip GP2 que captura vídeos 5,3K com o dobro da taxa de quadros. O produto pode ser conectado à nuvem, para que seus arquivos sejam armazenados por lá automaticamente.

4 - Canon EOS Rebel T7 com Lente 18-55mm IS II

A câmera combina recursos fantásticos, manejo fácil e imagens de alta qualidade. O sistema de autofoco rápido captura todos os momentos de forma realista, sendo possível visualizar cada foto por meio de um visor ótico brilhante. Com o wi-fi e o NFC, dá para compartilhar arquivos com amigos e familiares de forma rápida s fácil.

5 - Canon SL3 DSLR com 24.1 MP e Gravação em Full HD

Grava vídeos em 4K, possui tecnologia de foco Dual Pixel AF e vem com tela LCD com ângulo variável, para gravar vídeos ou tirar selfies e fotografias em ângulos inusitados. Leve e intuitiva, traz um sensor de 24,1 megapixels e um poderoso processador, que gera desempenho e resultados excelentes.

6 - Canon EOS M50 Mirrorless com Lente 15-45mm

Alguns dos destaques são a possibilidade de gravação de vídeo UHD 4K, o visor eletrônico de alta resolução e um aprimorado sensor de imagem com sistema Eye Detection. Oferece, ainda, estabilização de imagem de 5 eixos IS, gerando gravações estáveis e sem tremores.

7 - Sony Cyber-Shot DSC-W800

Proporciona imagens com 20,1 megapixels de resolução, com zoom ótico de até 5 vezes e zoom digital de até 40 vezes. O peso da câmera, já com a bateria, é de apenas 125 gramas, característica que a torna ideal para levar a qualquer lugar, já que cabe até no bolso.

8 - Nikon 7558 Coolpix W300

À prova d'água, a câmera grava vídeos em UHD 4K e produz imagens de baixo ruído, além de vir com lente de zoom ótico de 5x, que abrange distâncias focais de grande angular a telefoto. O GPS integrado possibilita a geomarcação dos arquivos gerados.

9 - Minicâmera de bolso Andoer 18 MP com Tela LCD e 8x Zoom

Leve e portátil, a câmera oferece 18 megapixels, zoom de 8x e tela de 2,7 polegadas. A estabilização ótica garante imagens claras e nítidas sem borrões indesejados, e ela é capaz de capturar sorrisos ao reconhecer rostos automaticamente.

10 - Sony Dsc-W830 com 20 MP e Gravação em HD

Com 20,1 megapixels, vem com zoom ótico de 8x e tecnologia para estabilização de imagens, diminuindo a falta de foco. Também conta com a opção Sweep Panorama, que captura o ambiente em até 360º, permitindo a composição de uma paisagem inteira de uma única vez.

