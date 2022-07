Calvário Sexual

Nem foi preciso fazer manifesto. Quando os juízes da Suprema Corte dos EUA decidiram rever a histórica lei Roe vs Wade, que em 1973 descriminalizou o aborto no país, os gigantes da indústria cinematográfica – Disney, Sony, Netflix – saíram de pronto em defesa de suas estrelas, prometendo-lhes ajuda irrestrita caso não tenham condições de custear um aborto seguro onde se fizer necessário.

Os estúdios cobrirão todas as despesas de viagem, hospedagem em hotéis, até apoio financeiro aos familiares incluiu-se no pacote. As medidas, inegavelmente alvissareiras, primam pelo pragmatismo: Hollywood nunca mediu esforços para proteger seu patrimônio.

Toda vez que uma atriz proclama que seu corpo lhe pertence, um chefão de estúdio tira o charuto da boca e complementa: “Ele também é nosso”. Ao longo da história de Hollywood, muitas atrizes tiveram de cancelar casamentos para não irritar os patriarcas brancos e moralistas que lhes pagavam o contracheque, não “afetar” sua imagem e não “prejudicar” a carreira.

Para não perder sua aura de “deusa do sexo”, Jean Harlow não pôde casar com a paixão de sua vida, o ator William Powell. Uma cláusula de seu contrato com a Metro a proibia de casar, ponto. Ficar grávida “fora de hora” só não era transtorno maior que uma gravidez indesejada porque, na maioria dos casos, bastarda. Daí porque o aborto, embora tabu na tela e ilegal fora, se tornou a pílula anticoncepcional do mulherio hollywoodiano entre os anos 20 e 50.

Quase tão fácil, para as estrelas, quanto comprar uma aspirina, a interrupção eletiva da gravidez chegou a consagrar em Los Angeles um misterioso aborteiro apelidado de “Doctor Killkare”, trocadilho com o personagem de telessérie Doctor Kildare.

Harlow engravidou de Powell, que era casado, e foi submetida a um aborto num hospital onde deu entrada com nome falso, para “uns dias de repouso” ou “extrair o apêndice”, os subterfúgios para driblar a imprensa. A Metro dispunha de um experimentado quebra-galho para emergências obstétricas.

Ava Gardner refugiou-se em Londres para abortar um filho de Frank Sinatra, sem o cantor saber. Para não macular sua imagem virginal, Judy Garland viu-se obrigada a abortar um filho do primeiro marido, David Rose, e depois outro, de Tyrone Power, que também engravidou Lana Turner, que sofreu horrores ao abortar um filho de Artie Shaw, com quem era casada.

Bette Davis, Joan Crawford e Dorothy Dandridge também passaram por igual provação. Nenhuma com desfecho mais trágico que o de Lupe Vélez. Católica fervorosa, o “furacão mexicano” de Hollywood desconsiderou o aborto e, diante da recusa do amante a se casar com ela, engoliu 75 comprimidos de Seconal e foi dormir para sempre. O calvário sexual das atrizes é assunto demasiado rico de histórias para caber neste meu bonsai semanal. Abortêmo-lo, pois.