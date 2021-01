Callas vive e morre pela boca

Temperamental, linda e inigualável, Maria Callas, em um janeiro como este, 1958, deu as costas e saiu andando do teatro em Roma logo após o fim do 1.º ato de Norma, de Bellini. Não era pouca coisa. Na plateia, o presidente italiano e engalanados de primeira e segunda hora se apinhavam para ver a então maior soprano de todos os tempos. E mais uma vez Callas, como naquele dia, reforçava a fama que a acompanhou até a tumba.

A ópera não é buffa

Callas pagou o pato por ser mulher naquela metade do século passado. E mais, a melhor e mais famosa no que fazia. Claro, podia piorar. Era amante, apaixonada em praça pública, por um homem casado, Aristóteles Onassis – um dos mais ricos do mundo, mas este saiu bonito na foto, comme il faut. Largou Callas e saiu com Jacqueline, então Kennedy, a tiracolo. Assim nasceu Jackie O. Esse mundo de então, masculino, excessivamente masculino, perseguia Callas de forma implacável e covarde até nos programas de entrevista, que a emparedavam de forma grosseira sobre seu destempero em situações públicas e privadas (youtu.be/KnrDb5c7BAg). A música, tadinha, ficava em segundo plano. Claro, há exceções, como a conversa com Luchino Visconti, que a dirigira em óperas, no programa de Pierre Desgraupes, na tevê francesa (youtu.be/NSGJVkonOks).

Solfeja mas não cai

É possível ficar longe de tudo isso e decidir se deliciar com a voz e a imagem da diva nova-iorquina, nascida de família grega (bit.ly/3cm5DFL). Sim, sempre os gregos, como água, por todos os lados. Somos ilhas de felicidade ao imaginar Callas cantando em São Paulo e no Rio, em 1951, ainda que na primeira noite ela alegasse indisposição e fosse substituída. A peça? Norma, de Bellini. Mas depois tudo correu bem, acreditem, e Callas debulhou corações de viventes paulistanos e cariocas. Para o romance entre Callas e Onassis há o livro de Nicholas Gage (não confunda com o arremedo de ator, por favor), Greek Fire (http://amzn.to/2YkCkuY). Aliás, quando começou a amealhar dólares para sua fortuna Onassis negociava tabaco com Brasil e Argentina. Destinos cruzados.

Libertação

