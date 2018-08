Café Cancun realiza festival de gastronomia Maia Cochinita Pibil, Tikin Chic, Mayitas e Poc Chuc são alguns pratos de destaque do Festival de Gastronomia Maya, realizado pela rede de restaurantes Café Cancun para comemorar o aniversário da independência do México. O festival começa nesta sexta-feira na unidade de Belo Horizonte e depois segue para Cuiabá (27 e 28/9), Campinas (2/10), Salvador (6/10) e termina em São Carlos (de 7 a 9/10). O festival passa por São Paulo no dia 30, mas apenas para convidados. Cada participante pode escolher um coquetel à base de tequila (margarita frozen de limão, shot de tequila ou cascoron), um menu de cinco pratos (entrada, creme, salada, prato principal e sobremesa) e, no final, encerrar com um café de Olla, com um toque de laranja e tequila. O preço varia de R$ 70 a R$ 100 por pessoa. É possível pedir, ainda, porções individuais à parte, que variam de R$ 15 a R$ 35 por prato. Todos os ingredientes do Festival são provenientes da península de Yucatán. Entre os pratos principais estão Cochinita Pibil (pernil de porco marinado em sementes de urucum e laranja da pérsia, cozido em folha de bananeira), Tikin Chic (filé de peixe marinado em semente de urucum e assado em folhas de bananeiras), Mayitas (iscas de peru e camarão no estilo Yucatán, acompanhados de guacamole, feijão mexicano e tortilhas) e Poc Chuc (pernil de porco marinado em laranja da pérsia, cebola rocha, tomates grelhados e feijão). O comando é do chef convidado Rubén López Ayala, que criou uma cozinha fusion unindo a tradição da antiga civilização maia a influências contemporâneas européias. Ayala é responsável pela culinária do restaurante Yaxche, na Riviera Maya, conhecida como Caribe Mexicano. Festival de Gastronomia Maya. Café Cancun. A partir das 20h (em Salvador e São Carlos, também a partir das 12h). Preços de R$ 70,00 a R$ 100,00. 24/9, Belo Horizonte - Rua Sergipe, 1208, Savassi, (31) 3287-3223. 27 e 28/9, Cuiabá - Rua Cândido Mariano, 1160, Quilombo, (65) 316-8120. 02/10, Campinas - Rodovia Dom Pedro I, km. 131,5, loja A-227, Galeria Shopping, (19) 3207-0030. 05/10, Salvador - Av. Otávio Mangabeira, 6000, lojas 19 e 20, Shopping Aeroclube Plaza Show, (71) 461-0603. 7 a 9/10, São Carlos - Passeio dos Flamboyants, 200, loja 32, Shopping Center Iguatemi, (16) 3307-7060. Vendas antecipadas em cada uma das unidades.