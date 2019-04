Caderno 2 Indica: 'Roda Viva' e 'Gilberto Gil & Os Paralamas' são os destaques para o fim de semana

Com mais um fim de semana por aí, a equipe do Caderno 2 escolheu um show, um espetáculo e uma exposição para você curtir.

Confira a lista:

Teatro:

'Roda Viva', peça de Chico Buarque, volta aos palcos com direção de Zé Celso

Emblemática peça do cantor e compositor que estreou há 50 anos ganha nova montagem segue em cartaz no Teatro Oficina

Roda Viva, a primeira peça de Chico Buarque, escrita em 25 dias quando o cantor e compositor tinha 24 anos, volta depois de 50 anos pelas mãos do diretor José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, que encenou o texto no Rio, em Porto Alegre e São Paulo em 1968.

Depois de estrear no palco do Sesc Pompeia, e a montagem segue em temporada na sede do Teatro Oficina. Trata-se da Roda Viva de Chico Buarque, mas com pitadas genuínas do Oficina, que devem garantir um mínimo de polêmica: várias referências ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, com uma série de imitações do político.

Roda Viva. Rua Jaceguai, 520. 6ª, sáb., 20h, dom,. 19h. R$ 60 / R$ 30. Mais informações, aqui.

Música

Versão Brasileira com Gilberto Gil & Os Paralamas

Na nova edição da festa Versão Brasileira, no Espaço das Américas, Gilberto Gil & Os Paralamas do Sucesso interpretam sucessos em show seste sábado 13. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. 13, 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 260.