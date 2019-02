Caderno 2 Indica: Leonilson e Karina Buhr estão entre os eventos do fim de semana

Com o Carnaval chegando, a cidade tem atividades para todos os gostos e públicos. Confira a lista de eventos escolhidos pelo Caderno 2 para curtir no fim de semana, antes da folia.

Exposição:

Leonilson ganha retrospectiva com 125 obras

Exposição do pintor cearense, morto em 1993 está em aberta no Centro Cultural Fiesp

Por uma feliz coincidência, a retrospectiva do pintor cearense Leonilson (1957-1993), aberta no Centro Cultural Fiesp, poderá ser visitada na mesma época em que está em cartaz na cidade a grande mostra de Paul Klee (no Centro Cultural Banco do Brasil). Música:

Karina Buhr canta 'Selvática' no Sesc Pompeia

Na sexta, 22, e sábado, 23, a cantora se apresenta na comedoria do Sesc Pompeia, às 21h30, com suas as músicas do disco Selvática. A atriz e cantora Denise Assunção faz participação nas duas sessões.

Cinema

A Caixa Belas Artes realiza o Quem Merece o Oscar?, com filmes indicados ao prêmio, além do Noitão, com filmes que estão na disputa. A partir de 21 de fevereiro, o espaço recebe a estreia de Todos Já Sabem, com estrelado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín, e dirigido pelo vencedor do Oscar Asghar Farhadi. O premiado “Homem Livre” também entra em carta, filme brasileiro do diretor estreante Alvaro Furloni, protagonizado por Armando Babaioff e Flávio Bauraqui.

Mágica

O Teatro Gamaro, na Moóca, recebe nesta sexta, 22, sábado, 23, e domingo, 24, o Festival de Mágicas de São Paulo. O evento vai reunir alguns dos principais mágicos do Brasil, e é voltado a toda a família. Mais informações, no site.