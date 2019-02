Caderno 2 Indica: Filme 'Calmaria' e blocos de Carnaval estão entre as dicas para o fim de semana

O fim de semana está repleto de blocos de Carnaval e atividades culturais. Confira a seleção do Caderno 2.

Cinema

O suspense Calmaria, com Matthew McConaughey e Anne Hathaway estreia com a história de um marinheiro que vive obcecado pelo desafio de capturar um peixe enorme. Seu foco muda com a chegada de Karen, com quem teve um filho na adolescência. Ela procura o antigo romance para que ele mate o atual parceiro, o milionário Frank Zariaka.

Exposição

O Masp abre nesta sexta, 1º, a exposição da artista brasileira Djanira da Motta e Silva. Com foco em dar visibilidade para a produção de mulheres, o museu resgata a criação da artista morta há 40 anos, na mostra intitulada 'Djanira: a Memória de Seu Povo'. Importante nome do modernismo brasileiro, Djanira dedicou-se a temas da cultura popular e de sua vida.

Carnaval-Criança

Mamãe Eu Quero é um dos maiores blocos voltados ao público infantil e vai reunir sua Bateria Encantada no sábado, 2, Às 16h, no ginásio do Sesc Consolação, com canções de artistas como Cartola, Wilson Simonal e Gonzaguinha. Em sua estreia no ano de 2015, o bloco reuniu mais de 3.000 pessoas.

Teatro

Para quem prefere um passeio mais tranquilo, o Grupo Tapa fará cinco sessões do espetáculo O Torniquete, em sua sede, na Barra Funda. O projeto Teatro-Bar, do grupo tem o objetivo de reunir a plateia para um bate-papo sobre o texto de Luigi Pirandello e depois a apresentação da montagem. Ingressos são reservados apenas pelo WhatsApp: (11) 3662-1488.