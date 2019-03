Caderno 2 Indica: Curta passeios e eventos especiais na Semana da Mulher

Nesta sexta, 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para festejar a data, o Caderno 2 selecionou passeios, exposições, shows e atrações na cidade que celebram e homenageiam as mulheres nas artes.

Exposição

Para quem é fã da atriz Cate Blanchett, o MIS (Museu da Imagem e do Som) preparou uma exposição que resgata a carreira - e diversos personagens - da australiana. A mostra faz um recorte de 20 anos na vida de Cate - e os 50 anos que ela comemora em 14 de maio –, para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Vencedora de Oscars, três Globos de Ouro, três SAG Awards, uma Copa Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza, elá será lembrada por viver a misteriosa Galadriel, a elfa de O Senhor dos Aneis, Kate, de O Aviador e Blanche, de Blue Jasmine.

MOSTRA CATE BLANCHETT. MIS. Av. Europa, 158, 2117-4777. 3ª e dom., 16h/ 18h; 4ª, 18h/ 20h; 5ª e 6ª, 18h/ 20h30; sáb., 16h/ 18h/ 20h30. Grátis. Até 10/3.

Cinema

Após o sucesso de Mulher Maravilha, o filme acabou fortalecendo a luta das mulheres, na indústria do cinema, e das heroínas. Dessa vez, estreia a história da Capitã Marvel, que está em cartaz nos cinemas. Com Brie Larson no papel, o filme narra as origens de Carol Danvers, piloto da Força Aérea dos EUA. Ela é submetida à tecnologia superior da raça alienígena Kree e adquiri força e a capacidade de voar, transformando-se na primeira Miss Marvel. Confira o trailer:

Música

No dia 10/3, a cantora Ná Ozzeti se junta a Zé Miguel Wisnik para uma apresentação inédita no Auditório do Ibirapuera. A dupla se junta a Jussara Silveira e Luiz Tatit para cantar músicas do álbum Ná e Zé, lançado em 2015. A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

NÁ E ZÉ. Auditório do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral. Tel.: 3629-1075. Domingo, 10, às 19h. R$ 30 / R$ 15.

Crianças

Dá pra curtir um evento literário com a criançada de 0 a 4 anos no Sesc Paulista, de 9 a 30 de março. Aos sábados, a unidade realiza o Colo da Leitura, do grupo Ninguém Cresce Sozinho, formado por profissionais da área de psicologia. O incentivo à leitura segue aos domingos com No Meio da Floresta, do coletivo Três Marias e Um João. Na peça, o quarteto faz uma viagem dentro da floresta e vida dos dos animais que moram nela. É de graça! Sesc Avenida Paulista, 119. Tel.: 3170-0800. Sábados e domingos, 15h e 17h. Até 30/3.