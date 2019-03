Caderno 2 Indica: Criolo, Alceu Valença e MITsp estão entre os destaques do fim de semana

Muita música brasileira e espetáculos internacionais estão programados para este fim de semana na cidade.

Na sexta, 15, Criolo apresenta sua turnê Boca de Lobo no Espaço das Américas, em São Paulo. Com letras que fazem crítica aos problemas do país, o rapper flerta com a música eletrônica ao falar de tragédias como a queda do prédio no Largo do Paissandu e o barragem de Mariana.

Nessa turnê, Criolo está acompanhado do DJ DanDan, trazendo novos arranjos para suas músicas, sem perder, claro, a força do rap. Recentemente, o cantor lançou clipe de Etérea, que celebra a diversidade sexual e suas expressões. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795.

Para quem curte a tradição musical do Nordeste, Alceu Valença faz show no Sesc Santo André, neste sábado, 16, às 20h. O artista interpreta sucessos como Coração Bobo, Táxi Lunar, Belle de Jour, Girassol, Cabelo no Pente, Estação da Luz, Solidão, Anunciação eTropicana, entre outros.

O cantor ainda mergulha no forró de todos os tempos com Baião, Xote das Meninas, Vem Morena, Sabiá, Pagode Russo e O canto da Ema. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302.

Para quem acompanhar a 6ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a programação vai de 14 a 24 de março com mais de 70 espetáculos entre nacionais e internacionais. Entre os destaques está o artista suíço Milo Rau que chega com três montagens.

Entre as produções nacionais, Wagner Schwartz teoriza sobre 'A Boba', de Anita Malfatti e a atriz trans Renata Carvalho investe em seu Manifesto Transpofágico.