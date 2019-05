Caderno 2 indica cinco sugestões culturais para esta quinta-feira

MÚSICA

A cantora espanhola Irene Atienza, ao lado do violonista Douglas Lora, faz um repertório de clássicos do Brasil e da Espanha em um encontro de boleros, fados, tangos, valsas, bossas e sambas. O show será a partir das 23h na Mercearia do Conde, que passou recentemente a receber atrações musicais coordenadas pelo grande baterista e agora curador do espaço, Carlos Ezequiel. No mês de maio, além do duo, acontecerá também o espetáculo do violonista Bina Coquet (dia 30).

SERVIÇO:

Irene Atienza & Douglas Lora

Mercearia do Conde – Rua Joaquim Antunes, 217

Às 21h

Tel.: 3081.7204

Data e horário: 23 de maio, às 21 horas

Couvert artístico: R$ 40

TEATRO

No Sesc Pinheiros estreia hoje o espetáculo O Importado, um solo do ator Odilon Esteves, pensado a partir do conto O Importado Vermelho de Noé, do escritor André Sant’Anna. A peça é inédita em São Paulo e fica em cartaz até 15 de junho no auditório, de quinta a sábado, às 20h30. A história fala de um jovem administrador, homem branco, bem-sucedido financeiramente, que dirige seu carro importado, às margens do Rio Tietê, rumo ao Aeroporto. A chuva faz piorar o trânsito, atrapalhando seus planos. Preso no trânsito, ele passa a disparar pensamentos sem filtros, sem hipocrisia. Em seu íntimo, revela-se extremamente racista, meritocrata, machista e materialista.

SERVIÇO

O Importado

De hoje a 15 de junho. Quinta a sábado, às 20h30

Local: Auditório (98 lugares)

Ingressos: R$ 25 (inteira), R$ 12,50 (estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 7,50 (credencial plena do Sesc trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Classificação: 16 anos

Duração: 80 minutos

....

CINEMA

Dirigido por Wagner de Assis (que já fez Nosso Lar e Menina Índigo), o longa Kardec é baseado no livro Kardec – A Biografia, de Marcel Souto Maior. Leonardo Medeiros é Allan Kardec e Sandra Corveloni é sua esposa, Amélie-Gabrielle Boudet. A vida de Allan Kardec é perpassada desde o período em que ele atuava como educador, chega à descoberta das inclinações da Doutrina Espírita, e segue até a publicação do O Livro dos Espíritos.

SERVIÇO

Kardec – A Biografia

Sugestão: Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca

Sessões: 19h e 21:10

...

INTERVENÇÃO

Três músicos acrobatas e malabaristas se encarregam de mostrar todas imagens dessa história de Maria Bonita de forma coral e coletiva, com tudo sonorizado e em mímica. Atores vestem balaios, como se os objetos tomassem vida e viessem para ajudar a narrar a história. O pequeno circo tem fumaça para os momentos de suspense e os artistas se emudecem quando é chegada a hora da enrascada. Como num cordel de fim trágico, atores manipulam ainda cabaças e balaios. As lutas e perseguições são narradas em efeito de mímica em quadrinhos.

SERVIÇO

Biblioteca Hans Christian Andersen.

Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé. Zona Leste.

Tel. 2295-3447.

Sessão: 11h.

..

PALESTRA

O Instituto Tomie Ohtake traz uma série de conversas com o filósofo francês e professor da Sorbonne David Lapoujade, para uma conferência aberta e um curso nos quais irá provocar reflexões acerca da potência da arte e de sua relação com nossas experiências, expectativas e percepções frente às questões do mundo contemporâneo. Lapoujade é filósofo e professor de Estética na Sorbonne (Paris I). Amigo pessoal e estudioso do legado de Gilles Deleuze, foi responsável pela edição de três coletâneas com seus textos e cartas. Escreveu sobre William James, Bergson, Souriau, entre outros. Seus livros publicados no Brasil são Potências do tempo; Deleuze, os movimentos aberrantes; A construção da experiência e As existências mínimas. No prelo Ficções do pragmatismo, sobre os irmãos James - o filósofo e o romancista.

SERVIÇO

Como a arte produz novos mundos em nosso mundo?

Dias 23, 24 e 25/05

Sala expositiva do Instituto Tomie Ohtake

Classificação indicativa: Livre

Ingresso: R$ 360