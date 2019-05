Caderno 2 Indica: 'Angels in America' e Festival DGTL estão entre os destaques para o fim de semana

Muita música e espetáculos estão programados para quem quer curtir este fim de semana na cidade.

Confira a seleção da equipe do Caderno 2:

Teatro

Angels In America estreia nesta sexta, 3, no Sesc Vila Mariana, com uma história que estreou na Broadway em 1993 e que continua bastante atual.

Escrita em 1980, a peça lança um olhar crítico para o governo conservador e elitista do então presidente Ronald Reagan, sob a angustiante epidemia do então vírus desconhecido, o HIV.

A montagem celebrada, tinha sete horas de duração, e ganha duas partes na versõa da Armazém Companhia de Teatro, com dois episódios (O Milênio se Aproxima e Perestroika) um a cada dia. “Aquele retrato do final do século 20 revela ainda uma realidade esmagadora diante do colapso em que o mundo se encontra hoje", afirmou o diretor Paulo de Moraes, em entrevista ao Caderno 2.

Angels In America. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. Parte 1 – O Milênio se Aproxima: 6ª, 21h e sáb., 18h. Parte 2 – Perestroika: sáb., 21h e dom., 18h. R$ 30 (por parte). Até 2/6

Mais um clássico do teatro, na sexta, 3, o Teatro João Caetano recebe a reestreia de um Romeu e Julieta bem diferente! No papel do casal mais famoso, os atores e veteranos Miriam Mehler e Renato Borghi encarnam os jovens apaixonados.

No espetáculos, eles celebram oito décadas de vida, a dupla é parceira de cena desde Quatro num Quarto, quando estrearam no Teatro Oficina, em 1962. Em entrevista para o Caderno 2, Miriam e Renato relembraram das décadas juntos no palco e falaram do desafio de viver um casal de Montecchio e Capuleto.

Romeu e Julieta. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650. Sextas e sábados às 21h, e domingos às 19h. R$ 30/ R$ 15. Até 19/5.

Música

Mudando de assunto, a cidade também está repleta de eventos musicais.

Em sua terceira edição, o festival DGTL São Paulo está de volta, nesta sábado, 4, a partir das 14h! Trata-se de um evento com atrações nacionais e internacionais de música eletrônica, no Mart Center, na Vila Guilherme.

O festival abrange as diversas vertentes da música eletrônica underground, do techno e da disco até os sons de ambiência característicos da Escandinávia.

Criado em Amsterdam em 2013, o DGTL vem se consolidando como um dos principais festivais de música eletrônica da movimentada cena europeia. Com eventos ainda em Barcelona, Tel Aviv e Santiago, o festival une curadoria atenta, produção visual do artista carioca Muti Randolph e performances de artistas, dançarinos e drag queens.

DGTL São Paulo. Mart Center - Rua Chico Pontes, 1380. Mais informações no site.

Literatura No domingo, os países lusófonos festejam o Dia Internacional da Língua Portuguesa e o Museu da Língua Portuguesa preparou uma programação especial. Até terça, 7, o museu promove debates sobre cultura e educação, enquanto ainda se prepara para a reabertura do espaço. A entidade foi fechada após um incêndio em 2015. O evento será realizado no saguão da Estação da Luz, com apresentações musicais, slam (poesia falada), teatro, oficinas de texto, contação de histórias, performance e instalação. Todas as atividades abertas ao público.