Caça aos ovos de Páscoa e mais brincadeiras para crianças em casa

“Mãe, você vai esconder ovinhos pela casa de novo?”, me perguntou meu filho ansioso para a resposta ser um sim. Adiante temos mais uma Páscoa sem poder comemorar com reuniões em família como antes, mas não é porque devemos manter o distanciamento social para conter a pandemia que vamos deixar de divertir as crianças. De todas as brincadeiras e atividades possíveis, caça aos ovos segue no topo do ranking para manter a animação em alta.

E isso vale para todas as faixas etárias, com adaptações, é claro. Os pequenos adoram pintar e vibram a cada pegada de coelhinho pelos cômodos alimentando a imaginação. Os maiores não acreditam mais na história toda, no entanto, isso não impede que curtam buscar e encontrar as delícias de chocolate escondidas dentro de potes ou atrás de livros. É o caso do meu Joaquim, com 12 anos recém-feitos. Acha bobinho tudo o que lembre as atividades artísticas da pré-escola, porém ainda adora uma gincana.

Já a pedagoga Vera Duarte tem os pequenos Helena, de 4 anos, e Gabriel, de 1 ano e 10 meses. Os dois se divertem pulando as pegadinhas coladas no chão pela mãe e fazendo cenouras com o talo no formato das mãozinhas deles. Ela ensina muitas atividades no Instagram @brincando_juntos e ainda dá dicas de livros e de educação infantil. Mães cansadas e/ou culpadas (alguém mais se identifica?) podem curtir dar print na tela do celular em uma brincadeira proposta pela pedagoga com frases motivacionais. As pegadinhas de papel estão passo a passo neste vídeo. https://www.instagram.com/p/CNAAlHGgHwI/

O segredo, então, é olhar com atenção para os gostos da meninada em casa e dar vazão à criatividade – a sua e a das crianças. Para inspirar o clima de brincadeira, vai aqui uma ajudinha com algumas ideias para preparar surpresas e também para se divertir na companhia da meninada:

Caça aos ovos de Páscoa

Com ou sem cestinha para recolher os ovinhos encontrados, o que mais importa aqui é a emoção das crianças caçando doçuras pela casa. Quer acrescentar um estímulo? Há quem faça plaquinhas com pistas ou setas para apontar a direção correta, para espalhar pela casa. Os mais crescidos costumam gostar de desafios no formato de gincana.

As Patricias Marinho e Camargo, à frente do site Tempo Junto, têm um PDF com pistas para fazer download e imprimir para a caça aos ovos. A dupla dá várias dicas de brincadeiras para a Páscoa neste vídeo sobre o tema no YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=p2J79YbERLo

Não consegue fazer uma produção agora? Tudo bem, o que importa é o momento em família. Lance mão do “tá quente, tá frio” enquanto as crianças procuram os ovos. Basta esconder o chocolate pelos ambientes no sábado depois que elas dormirem e, na manhã de domingo, vibrar com a meninada.

Trilha das pegadas do coelho

Marcas de chocolate também investem em brincadeiras de Páscoa com as crianças. A Danke fez uma parceria com a crafter Estéfi Machado, que criou uma caça aos ovos para a empresa. No stories do Instagram @dankecacau, tem o passo a passo, também enviado nas compras da loja online.

A cenógrafa sugere usar as pontas de quatro dedos para fazer as pegadinhas do coelho pela casa e pregadores de roupa envoltos em barbante colorido como cenouras para servir de iscas para o caminho até os ovos. O Instagram @blog.estefi.machado é uma lindeza; veja esta sacola de papel que vira coelhinho. https://www.instagram.com/p/CMz2liJsGBU/?igshid=1ckwcg3v4si2v

Pintura de casquinhas

A tradição alemã de enfeitar os ovos exige alguma destreza para tirar a pontinha da casca. O ovo é usado em receitas, e a casquinha, lavada com água e sabão para ser pintada depois. O uso de palitos de churrasco ajuda como suporte para os ovos secarem. Aí é encher os ovos com confeitos, jujuba ou castanhas carameladas e fechá-los com papel de seda. Serve para a brincadeira de caça no domingo de Páscoa e também para presentear pessoas queridas.

Cartões para quem está distante

É uma ideia simples que pode entreter a garotada e ensinar em qualquer idade a importância de demonstrar afeto a amigos e parentes, distantes em mais esta Páscoa. Crianças pequenas costumam gostar de desenhar e pintar as mensagens para a família toda. Os mais crescidos podem soltar a criatividade em programas de design com versões gratuitas, como o Canva. Eles têm lá cartões temáticos, mas tudo pode ser customizado ou ainda começar do espaço em branco mesmo. Depois é mandar pelo celular ou email o cartão personalizado feito pela criança.

Coelhinho de meia ou papel

A arte-educadora Pricilla Credidio sugere o coelhinho de meia entre as brincadeiras para a Páscoa em família. Anote os materiais que ela o pequeno Tom, de 5 anos, usaram para criar uma fofura de listrinhas: uma meia, fita, elástico, algodão, laço pequeno e canetinha. Proprietária da Start Arte, empresa com três unidades em São Paulo que organiza atividades lúdicas para crianças, Pricilla explica o passo a passo para fazer o coelhinho de meia no vídeo abaixo.

https://www.instagram.com/p/B-pl-P5nIZM/

Rolinhos de papel higiênico são super versáteis para atividades artísticas: podem servir de corpo de coelho a molde para orelhas. Apertando levemente o tubo, a base fica abaulada, em forma de arcos – molhe a pontinha na tinta e carimbe o papel. Contornos de mãos e pés da criançada também viram orelhas e patas de coelhinho.

Jogo do rabo

Aqui a proposta é brincar de fato com os pequeninos. O desenho de um coelhinho sem rabo pode ser feito em uma cartolina branca usando canetinha e pintado com guache pela garotada. Depois que secar, você prega na parede e cola uma fita dupla face no lugar do rabinho. A criança pode observar o coelhinho por um tempo e depois você tapa os olhos dela com um lenço ou uma máscara de dormir. Aí ela tem de tentar colar uma bolinha de algodão no lugar do rabo.

Brigadeiro e biscoitos em família

Sabe aqueles biscoitos de Natal que você corta a massa com forminhas temáticas? Faça a receita e deixe a criançada modelar livremente, como ovos, coelhinhos ou apenas bolinhas (que podem ser arrematadas com confeitos coloridos). Receitas de chocolate em sessões de culinária em família também são sucesso na certa: de cookies a sorvete, passando pelo clássico brigadeiro. Dá uma bagunça boa enrolar o docinho – ótima oportunidade para ensinar a importância de lavar bem as mãos antes e depois da atividade.

Decoração de Páscoa na casa

Os menores, especialmente, adoram criar enfeites para deixar a casa no clima de Páscoa. Quem tem criança pequena em casa costuma ter cartolina, papel colorido ou copos e pratos descartáveis de festinhas anteriores. Orelhinhas podem ser coladas no copo com a boca para cima (olhos, nariz e boca são desenhados na lateral) ou na borda do prato de cabeça para baixo (o fundo do prato é cortado para que fique um círculo vazio no centro). Se você não tiver nada disso, pode usar papel branco e caprichar no corte (atenção às tesouras; melhor a escolar, sempre sem ponta), na colagem e nas cores.

Uma boa ideia é usar materiais orgânicos para dar cor e textura às formas desenhadas, colando o que encontrar solto no jardim, entre folhas, pedrinhas e flores. As casquinhas de ovos em tom natural também podem receber, depois de higienizadas, materiais orgânicos para fazer enfeites. Dá uma olhada na sugestão bacana da Estéfi: a artista pegou macarrão de letrinha e formou palavras de esperança – vacina! – para colar nos ovinhos.

https://www.instagram.com/p/CNDNZf2MAy_/

Materiais para as brincadeiras

Não se preocupe em ter todos os materiais para as atividades. Encontrar algo que você tenha em casa e que possa fazer a mesma função pode ser até melhor para ensinar a garotada sobre consumo consciente. Cola quente, olhinhos que mexem e glitter ajudam a incrementar a produção. Entretanto, ninguém precisa disso tudo para brincar. Canetinhas ou giz de cera podem pintar olhinhos pretos em um papel branco.

O importante não é conseguir um visual digno de publicações clean de Pinterest. Como pedagogos, pediatras e psicólogos costumam repetir, criança não liga para estética perfeita; ela quer presença. Passar um tempo juntos, relaxando em família, pode terminar sendo a maior delícia de mais esta Páscoa diferente em nossas vidas.