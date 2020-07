Cabelos molhados

A primeira a reclamar foi a mulher do Tito. O Tito estava saindo de casa e a mulher barrou o seu caminho.

– Espera lá, Tito.

– Que foi?

– Onde você vai?

– Como, onde eu vou?

– Todas as quintas-feiras, depois do jantar. Você acha que eu não noto? Que eu sou uma pateta? Uma idiota? Todas as quintas-feiras, na mesma hora, você sai de casa. Onde você vai?

– Marilene...

– Não, eu quero saber. É outra mulher, é? Outra família? Aposto que você tem outra família. A família das quintas.

– Marilene...

– Não, pior! Você sai e volta com o cabelo molhado. Volta com o banhinho tomado, no motel. Aposto que depois do banho a outra passa talquinho.

– Você está me fazendo uma grande injustiça, Marilene.

– Injustiça?!

– Eu não posso dizer onde eu vou.

– Não pode por quê?!

– Um dia você vai saber por quê. E vai saber como foi injusta.

– É alguma coisa secreta?

– É, Marilene. E não posso dizer mais nada.

Depois, no encontro com a turma, Tito contou da desconfiança da mulher. Entre os outros da turma, os casados ainda não tinham enfrentado cobrança parecida em casa e os solteiros só deram risada do problema dos casados com suas mulheres. E todos foram tratar do que os reunia nas noites de quinta-feira, a propina para o dono da cancha de futebol sete deixar usarem a cancha, incluindo a iluminação, o cuidado para que ninguém – nem as mulheres – ficasse sabendo do seu jogo clandestino, que desafiava as medidas de combate ao coronavírus impostas pelas autoridades, e o uso dos chuveiros depois dos jogos.