Britney Spears eleita a celebridade mais brega A revista americana US Weekly divulgou as listas das celebridades mais bem vestidas e das mais bregas do ano. Quem tem o costume de copiar modelitos deve tomar cuidado. Principalmente se for fã de Britney Spears, Christina Aguilera ou Janet Jackson. Primeira da lista, Britney é capaz de se apresentar em público com mais brilhos do que um destaque de escola de samba. Ela costuma combinar no mesmo visual materias diferentes, como meias de lurex, chapéus de feltro e luvas. A cantora Gwen Stefani, do No Doubt, quem diria, foi parar na lista das bregas, no décimo lugar. Ela já foi considerada uma das cantoras mais estilosas do show business, capaz de usar com a mesma desenvoltura um vestidinho de chita florido ou um jeans rasgado com uma camiseta. Já a lista das mais chiques foi encabeçada pela cantora Jessica Simpson, seguida por Jennifer Aniston e Jennifer Lopez. Beyoncé Knowles, que também abusa de visuais extravagantes, ficou com o quarto lugar. Confira a lista das dez mais bregas: 1. Britney Spears 2. Tara Reid 3. Paula Abdul 4. Janet Jackson 5. Christina Aguilera 6. Eve 7. Brandy 8. Pamela Anderson 9. Anna Nicole Smith 10. Gwen Stefani E a das mais chiques: 1. Jessica Simpson 2. Jennifer Aniston 3. Jennifer Lopez 4. Beyoncé Knowles 5. Sarah Jessica Parker 6. Kate Hudson 7. Lindsay Lohan 8. Scarlett Johansson 9. Angelina Jolie 10. Cameron Diaz