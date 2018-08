Brasileiro é premiado na London Fashion Week O santista Bruno Basso, de 26 anos, deixou os ingleses boquiabertos quando mostrou, ontem, suas estampas pornográficas na passarela do Fashion Fringe, que concede um prêmio para jovens estilistas na Grã-Bretanha, durante a London Fashion Week. Designer da marca Basso & Brooke, ao lado do britânico Christopher Brooke, o trabalho do brasileiro recebeu muitos aplausos da platéia. Além de toda a publicidade, a grife abocanhou o primeiro lugar do concurso e generosas 100 mil libras esterlinas (pouco mais de R$ 500 mil). Basso mora em Londres há três anos. Ele trabalhou com produção de eventos e direção de arte até decidir aplicar na moda o seu talento em design. "Brasileiro tem uma noção diferente para show por causa do Carnaval. E também sabemos usar cores de uma forma criativa", diz. O que soa como cliché se demonstrou na passarela: os outros três finalistas mostraram trabalhos praticamente monocromáticos. A última a ser apresentada, a coleção da dupla Basso & Brooke, foi nitidamente a favorita do público do evento, que terminou com uma badalada festa na loja de departamentos Selfridges. Para chegar à final do Fashion Fringe, a marca enfrentou a concorrência de outros 300 candidatos. O júri que concedeu o prêmio para a melhor coleção, incluiu a editora-chefe da Vogue inglesa, Alexandra Shulman, e a executiva-chefe da Burberry, Rose Marie Bravo. Essa foi a primeira edição do concurso, que tem por trás Colin McDowell, célebre jornalista de moda do Sunday Times. A marca já vende em Londres na loja Coco de Mer, uma espécie de sex shop sofisticada. Graças ao concurso, a grife negocia agora a distribuição de suas peças em endereços nobres, como a Harvey Nichols, em Londres, e a Bloomingdale´s, em Nova York.