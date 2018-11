Brasileira Adriana Lima deixa Victoria's Secret após 20 anos

A modelo brasileira anunciou através das suas redes sociais que, após 20 anos com a marca de lingerie, pendurou as asas e deixará de desfilar pela Victoria's Secret.

"Querida Victoria's Secret, obrigado por me mostrar o mundo, compartilhar os seus segredos e, o que é mais importante, não só por me dar asas, mas por me ensinar a voar", escreveu a modelo na sua conta de Instagram.

A 'top model' de 37 anos divulgou a publicação coincidindo com a gravação em Nova York do último desfile da Victoria's Secret, que será transmitido por uma emissora dos Estados Unidos no próximo dia 2 de dezembro.

O desfile da Victoria's Secret costuma gerar expectativa também por suas apresentações musicais, protagonizadas nesta ocasião por Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey e Kelsea Ballerini, além do duo The Chainsmokers e da banda de rock The Struts.