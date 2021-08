Bonecos e itens exclusivos de Marvel, Lego e Star Wars estão em pré-venda

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Produzido pela Marvel Legendes, o novo boneco do Homem-Aranha possui 15 cm e traz design e acabamento de alta qualidade, com múltiplos pontos de articulação. A data oficial de lançamento é 1º de outubro, mas você já pode garantir esse e outros itens exclusivos em pré-venda pela Amazon.

Para quem é fã de Star Wars, dá para adquirir antecipadamente o boneco Galactic Snackin' Grogu, que traz o Baby Yoda em versão de 23 cm, com sons e movimentos. Já o Star Wars Boba Fett é um capacete eletrônico especial com acabamento realístico, tamanho ajustável e visor com efeitos especiais.

Também já dá pra adquirir o novo Lego Super Mario Pack, novas Figuras Power Rangers e outros produtos incríveis, para adultos e crianças.

Mas pode surgir a dúvida: por que comprar algo em pré-venda, e não esperar o lançamento? Além de ter a chance de garantir o produto em primeira-mão, sem o risco de o estoque esgotar, a Amazon tem a política de "pré-venda com preço mais baixo garantido". Isso quer dizer que, se houver a diminuição no preço oferecido do momento da compra até o lançamento, o valor da diferença será reembolsado.

Abaixo, selecionamos 20 produtos em pré-venda.

Produtos exclusivos em pré-venda

Boneco Marvel Legends Series Spider-Man

Boneco Star Wars Galactic Snackin’ Grogu

Star Wars The Black Series Boba Fett

Lego Super Mario Pack Inicial - Aventuras com Luigi

Figuras Power Rangers

Star Wars The Black Series Mandalorian Darksaber Force FX Elite Sabre de Luz

Lança Dardos Nerf Réplica Fortnite B-AR

Figura Transformers Collaborative: Jurassic Park Mash-Up

G.I. Joe Classified Series

Boneco Marvel Legends Series Gamerverse Miles Morales

Boneco Marvel Legends Series Marvel Sandman

Boneco Marvel Legends Series Marvel's Mobius

Boneca Marvel Legends Series X-Men Build-a-Figure Lince Negra

Boneco Marvel Legends Series X-Men Build-a-Figure Marvel Legião

Boneco Marvel Legends Series X-Men Build-a-Figure Ciclope

Boneca Marvel Legends Series X-Men Marvel's Rogue

Boneco Marvel Legends Series X-Men Build-a-Figure Dente-de-Sabre

Boneco Marvel Legends Series Homem-Aranha Spider-Man 2099

Boneco Marvel Legends Series X-Men Build-a-Figure Homem de Gelo

Boneco Marvel Legends Series X-Men Magneto

