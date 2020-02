Bolsonaro recebe ator Carlos Vereza no Palácio da Alvorada

BRASÍLIA - O ator Carlos Vereza esteve há pouco com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ele negou qualquer pretensão de assumir um cargo na gestão da atriz Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura, lotada no Ministério do Turismo.

"Embora ela não precise, vim reiterar o meu apoio a ela. Regina Duarte tem uma visão democrática da cultura e fará um ótimo trabalho", disse o ator ao deixar o Alvorada.

Regina também esteve no palácio na manhã deste sábado, e passou cerca de 40 minutos reunida com Bolsonaro.

Neste sábado (1º) Regina Duarte apagou uma postagem no Instagram que fez com fotos de vários atores, que incluía Carlos Vereza. No post, Regina agradecia o apoio dos colegas - mas alguns deles, como Maitê Proença, Carla Daniel e Luiz Fernando Guimarães pediram para terem suas fotos retiradas por não apoiarem o governo Bolsonaro.

"...Não gostei de ter sido usada em uma montagem que dá a entender o apoio a um governo que não aprovo", escreveu Maitê. "Não aprovo este governo mas apoiarei até a morte o direito de quem pensa diferente de mim."