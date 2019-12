Bolsonaro promete reconduzir Sérgio Camargo à Fundação Palmares

O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta sexta-feira, 13, reconduzir o jornalista Sérgio Camargo à presidência da Fundação Cultural Palmares se o governo tiver êxito na tentativa de reverter a decisão judicial que suspendeu o ato de nomeação.

A suspensão foi decidida pelo juiz federal substituto Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal de Sobral, que argumentou que a nomeação "contraria frontalmente os motivos" que levaram à criação do instituto. A Advocacia-Geral da União apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) contra a liminar, mas a Corte manteve a suspensão da nomeação. Não há ainda informação sobre possível recurso da AGU a tribunais superiores.

Sérgio Camargo foi indicado no rol de mudanças promovidas pelo novo secretário especial da Cultura, Roberto Alvim. Após o anúncio, no entanto, diversas publicações do presidente nas redes sociais levaram a questionamentos sobre sua visão sobre o movimento negro.

Nos posts, Camargo critica a celebração do Dia da Consciência Negra, diz que a escravidão foi "benéfica" e afirma que o Brasil tem um "racismo nutella".