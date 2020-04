Muitas pessoas têm comentado que vêm se sentindo aflitas nesse período de quarentena. Isoladas em casa, sem ter muito com quem falar, cercadas pelo silêncio delas mesmas, ficam desconfortáveis com a falta de movimento. Se você é uma dessas pessoas, queria te pedir um favor: preste muita atenção ao que está sentindo. Muita mesmo. Porque é assim que eu me sinto numa festa. A mesma aflição. O mesmo incômodo. O mesmo desconforto.

A vida de nós, introvertidos, é assim. Enquanto os extrovertidos gostam de movimento, barulhos, gente, nós queremos silêncio, tranquilidade, solitude. Mas são os extrovertidos que ganham a chancela da normalidade. O normal é querer sair para uma noitada - não é normal preferir ficar em casa lendo. Puro preconceito, claro. Na sociedade existe espaço para tudo e todos, mas existe uma expectativa de comportamento - e ela privilegia a extroversão.

Mas não se desespere. Enquanto a situação não ameniza, não precisamos ficar desconectados dos outros. E como bom introvertido vou dar uma dica preciosa para fingir que estamos numa sexta-feira habitual. Sem sair de casa, claro. E sem reunir a galera.

Essa é a mágica dos jogos de tabuleiro. Eles permitem simular vivências complexas e ricas em ambientes controlados, com duração predeterminada e regras claras. Ok, pode não ser um sonho de consumo para um verdadeiro extrovertido. Mas assim como um introvertido é capaz de lidar com suas características para ir a eventos sociais, fazer amigos, estabelecer relacionamentos e aproveitar essas experiências, o extrovertido pode curtir bastante uma partida de um bom jogo. Muitos de minha geração ainda pensam em War ou Banco Imobiliário quando se toca nesse assunto, mas o mercado de jogos se transformou nos últimos anos, estimulando a proliferação de títulos sofisticados e dinâmicos.

Só como exemplos de jogos com temas ligados aos finais de semana de antigamente - aquele tempo pré-covid-19 - dois jogos recém-lançados, já disponíveis no Brasil, podem matar a saudade de quem tem sentido falta de uma boa happy hour.

No jogo As tabernas do vale profundo, trazido ao País este ano pela editora Devir, dois a quatro jogadores são os donos de aconchegantes bares numa pequena vila, competindo para tentar atrair mais clientes para seu estabelecimento. Cada um tem um tabuleiro individual à sua frente, representando sua taberna, no qual pode fazer modificações ao longo das rodadas - aumentar a quantidade de mesas abre espaço para mais fregueses, mas isso adiantará pouco se você não tiver cerveja suficiente para eles, ou se contar com garçonetes de menos. Cartas e dados limitam as decisões possíveis, deixando, entretanto, um belo espaço para estratégia.

Mas se você prefere vinho, a mesma editora havia lançado um pouco antes o jogo La Viña. Nele, até cinco participantes são herdeiros de uma vinha abandonada e precisam mostrar seu valor como bons produtores ao selecionar uvas, produzir vinho e vendê-lo para as adegas do entorno. Os jogadores se alternam em turnos que simulam uma travessia pela propriedade, ao longo da qual cartas representando as uvas Garnacha, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir devem ser colhidas de olho no que as adegas querem comprar.

Pode não ser a mesma coisa que sair com os colegas ou ir a um wine bar. Mas, além de ajudar a passar o tempo e exercitar o cérebro, os jogos são uma excelente forma de interagir com as pessoas próximas e ainda dar boas risadas.