Bernardo e sua mágica máscara de super-herói

Bernardo Santos Lourival, de 5 anos, sempre foi uma criança espoleta. No dia 8 de julho, ele bateu a cabeça enquanto brincava. Depois disso, teve convulsão e vomitou. Os pais, Regiane das Graças Santos e Clodoaldo Lourival, preocupados com o estado de saúde do menino, correram com ele para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. No hospital, foram feitas uma tomografia e uma ressonância no cérebro e foi constatado que Bernardo tem glioma pontino – um tumor infantil que, na maioria dos casos, afeta crianças de 5 a 7 anos.

Após o incidente, Bernardo começou a apresentar dificuldades em andar. Em razão de a região do tumor ser bastante delicada, foi descartada a possibilidade de cirurgia e o garoto foi, então, encaminhado pelo SUS para tratamento de radioterapia na clínica do Instituto Radion, que tem parceria com o hospital. “A lesão não é favorável a uma cirurgia. O objetivo da radioterapia é acabar com os tumores mais sensíveis à radiação”, explica o dr. Carlos Pereira Neto, radio-oncologista e administrador do Instituto Radion.

Solução

Mas como fazer com que uma criança agitada fique com a cabeça presa a aparelhos de radio, sem mexer um único cabelinho? A solução encontrada pelos profissionais do Instituto Radion foi a adoção de uma máscara de super-herói, que ganha a versão de personagens na clínica. A máscara tem a função de imobilizar a cabeça do paciente para que a radiação seja aplicada com total precisão no local desejado. Caso contrário, se o paciente se mexer, é necessário fazer jejum e tomar anestesia. Portanto, o uso da máscara torna o processo menos estressante para a criança.

Produzida a partir de um plástico sensível ao calor, ao entrar em contato com a água, a máscara amolece e toma o exato formato do rosto do paciente. O equipamento já é usado em adultos e foi incrementado no Instituto Radion pela tecnóloga em radioterapia, Aline Grybose, que resolveu adotar as imagens de super-heróis que podem ser Bob Esponja, Batman, Capitão América, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e as princesas da Disney. “Eu mesma pinto as máscaras, uma a uma. Faço o molde e, quando a criança vem para a primeira sessão, já está pronta”, diz ela ao confessar que nem os adultos gostam muito de colocá-la.

Já na primeira consulta, a criança escolhe o personagem da máscara, como explica a dra. Maíra Neves, radio-oncologista responsável pelo caso do Bernardo. “Toda vez que atendo a criança introduzo esse momento lúdico. Na consulta, vejo qual o super-herói de que ela mais gosta. No caso do Bernardo, ele escolheu o Bob Esponja”, conta ela. “Ele gostou muito da máscara. Para colocá-la, ele fica bem quietinho”, revela a mãe.

A oncologista Maíra explica que Bernardo está na 16.ª sessão das 30 que precisa enfrentar. Ela afirma que o menino tem aceitado bem a radioterapia. Além dele, hoje há mais quatro crianças que fazem esse tipo de tratamento na clínica.

Quando entra na sala de radioterapia, a criança se depara com um teto decorado de fibra óptica. Em algumas sessões, os pais do lado de fora aproveitam para contar histórias e amenizar ao máximo o sofrimento da criança. Regiane diz ao Estadão que não conta histórias para o Bernardo, mas faz questão de sublinhar que espera um milagre de cura para seu filho. E que assim seja, que Bernardo vença o câncer e se torne verdadeiramente um super-herói.