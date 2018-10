Bênção do Senhor do Bonfim. Bênção, Ogum, ferreiro senhor da guerra, regente em Ifé, dono de todos os caminhos e encruzilhadas. Nos ensine a nos armar para o que vem. E a triunfar. Bênção, Oxóssi, caçador. Olhe por nós, guardião da noite, rei da fartura, do conhecimento, nos proteja. Saravá.

É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Saravá Vinicius. A tristeza tem sempre uma esperança, de um dia ser mais triste não: “Feito essa gente que anda brincando com a vida, cuidado, companheiro, a vida é pra valer. Não se engane, não”.

Olhe por nós, Xangô, meu rei, protetor da justiça, forte e valente, Afonjá dos iorubas. Kawó-Kabiesilé. Jogue seus raios para calar os mentirosos. Obá Lubê, chame Oxumaré, que nunca nega ajuda a quem precisa e traz as águas de volta pelo arco-íris. Nos proteja, pai.

“Põe um pouco de amor na sua vida.”

Bênção, Cony. Bênção, Nelson Pereira. Bênção, Glauber Rocha. Que falta faz sua metralhadora verbal giratória, para combater a estupidez, para unir o Brasil, trazer política à política. Saravá. Bênção, Tom Jobim, que nos trouxe tanta beleza, nos deu tanto orgulho, nos fez sentir tão brasileiros, nos definiu. Saravá. Bênção, Zélia e Jorge Amado, que falta vocês fazem, literatura com tempero, cheiro, gosto de Brasil. Saravá.

“A vida é arte do encontro, apesar de ter sempre desencontro na vida. Vai ver que ninguém no mundo vence.”

Bênção, Chico Buarque. A luta continua, irmão, chama o ladrão. Bênção, Caetano e Gil, que bom que vocês existem, estão conosco, mais sóbrios e lúcidos que nunca. Precisamos mais do que nunca de vocês. Saravá. Bênção, Elis, Nara, Gal. Bênção, Renato Russo. Que país é esse, amigo? Que país ele virou? Onde erramos? Saravá.

Bênção, Mãe Menininha. Saravá, Gantois. Bênção, Pierre Verger.

Saravá, Millôr Fernandes, o maior provocador e mais sábio gozador. Bênção, mestre Henfil! Voltou tudo pra trás, amigo. Estamos todos contaminados. Saravá. Betinho, onde você está?

Bênção, meu pai, olha no que deu, onde caímos. Você que viu tudo começar. Tudo está de volta. Defendem a tortura, pai, depois de lutarmos com suor, sangue e lágrima contra ela. Tiramos os militares, pai, eles voltam. Perdemos o rumo. Perdemos o sentido de tudo. Perdemos aos poucos o altruísmo, a democracia. Tudo em vão, pai, tudo em vão. Mas você tem sete netos lindos, pai, e acabou de virar bisavô. Você ainda está aqui. Saravá.

Saravá, Exu, o chefe da missão, o mais humano dos orixás, mais sutil, mais astuto, faça o erro virar acerto. Força que abre caminhos, tranca as ruas, nos movimenta, nos transforma. Afaste o mal, traga o bem. Amante dos tambores, da música, da festa, não deixe o silêncio reinar.

Bênção, Otavio, que falta você me faz, com seu sorriso doce, seu olhar amigo, suas palavras sábias. Sonho muito com você. Choro todos os dias ainda por você. Vamos tentar de novo, né? Reconstruir, reconciliar, como já fizemos juntos, tolerar, ser plural, querer o bem de todos. A inteligência vencerá. Saravá.

Bênção, Babenco. Bênção, meu irmão Adílson Barros, que saudades, amigo... Saravá, Flávio Machado, que cedo você nos deixou, agregador, amigo, sábio, gênio precoce que foi levado.

Bênção, Chico Science, que deixou o maior legado, construído em tão pouco tempo, uniu Brasis. Bênção, Cássia Eller, Raul Seixas, Cazuza. Bênção, Mano Brown. Bênção, Racionais. Bênção, Nação Zumbi. Xangô acordou. Bênção, Tim Maia, Bênção, síndico.

Eu não sou perfeito, mas o mundo também não é.

Bênção, minha mãe, que lutou tanto para o mudar o País... Onde quer que esteja a sua memória, que falta você nos faz, com a lucidez arrebatadora. Saravá. Bênção, mamãe, Bênção, papai. Bênção, Ben Jor: “Mas eu não quero ser o primeiro. Nem ser melhor do que ninguém. Só quero viver em paz, e ser tratado de igual para igual...”.

Bênção, Plínio Marcos, meu palhaço da dor, meu mestre-mentor, meu autor indispensável. Saravá. Vamos construir uma estátua para você no Redondo. Já está acertado. Censuraram um livro sobre ditadura numa escola. Vamos ter de escrever de novo em metáforas, com protesto nas entrelinhas.

Bênção, mãezinha, rainha dos mares, proteja nós, Iemanjá, você que nos fez nascer, Mãe do Mundo. Saravá. Que o rio esteja bom, Iemanjá. Dona Janaína, Inaê, Princesa de Aiocá e Maria, saudades dos dias livres na floresta...

Me deixa chorar contigo, Oxum. Orarei Oxum, adoro Oxum. Saravá, Iansã, nos guie a um dos nove céus, apazigue Xangô, pedimos clemência. Epahhey Oia, Oyá guerreira! Reine entre nós, Oxalá, precisamos da sua paz, calma e confiança, rejeitar todas as formas de violência, respeitar todos.

Cantemos juntos: “Oní sé a àwúre a nlá jé, oní sé a àwúre ó bèrì omon. Oní sé a àwúre, a nlá jé Bàbá, Oní sé a àwúre ó bèrì omon” (Senhor, nos faça que tenhamos boa sorte, e com que sejamos grandes, senhor que nos dá o encantamento da boa sorte, cumprimente os filhos, senhor que nos dá boa sorte e nos torna grandes).

Bênção, Cartola. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, vou por aí a procurar... Saravá.