Beleza de Gisele Bündchen não é unanimidade Não, a beleza da top model Gisele Bündchen não é uma unanimidade global. Tem gente que acha que a gaúcha - que entrou para o Guinness Book (o livro dos recordes) como a modelo mais bem paga em um ano de trabalho - é feia. Saiu no tablóide inglês The Sun que os índios da Amazônia não se impressionaram com a modelo, muito pelo contrário. Eles viram a beldade ao vivo durante a visita que ela fez ao lugar nas suas últimas férias por aqui. Para as comunidades indígenas Gisele Bündchen é tão magra que nunca arrumaria um namorado na região. O ator norte-americano Leonardo Di Caprio - namorado da top e outra quase unanimidade mundial no quesito beleza - também não fez sucesso com as índias, não. Durante a sua passagem pela Amazônia em companhia da namorada, ele causou o comentário de que "é tão branco que parece que está doente".