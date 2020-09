Batman Day 2020 é comemorado com quadrinhos e eventos

O legado do Batman, um dos mais populares super-heróis da DC Comics, é celebrado anualmente no Batman Day. A pandemia do novo coronavírus impediu que a ocasião fosse comemorada presencialmente, mas diversos eventos, quadrinhos e ações serão feitas para que o dia não passe em branco.

O Batman Day será comemorado em 19 de setembro este ano. A cada ano, a data é celebrada em um dia diferente. Em 2014, o evento foi comemorado em julho, na San Diego Comic Con. De lá para cá, a data oscilou entre o segundo e o terceiro sábado de setembro, sem nenhum motivo específico.

Em 2019, por exemplo, a DC Comics acendeu bat-sinais de verdade em cidades pelo mundo. Na edição 2020, a Panini, editora que publica os quadrinhos do Batman no Brasil, preparou algumas ações especiais:

Bat-papo entre editores e fãs

A conversa, tradicionalmente realizada presencialmente, será feita por meio do Facebook da Panini no dia 19 de setembro às 18h. Participarão do Bat-papo o gerente editorial da Panini, Leonardo Raveggi; o editor sênior Levi Trindade; o ilustrador Rafael Grampá; o colecionador Ivan Costa; e o ator Fernando Caruso.

Sessão de autógrafos virtual

A Panini e a Loja Monstra realizarão de 19 a 30 de setembro uma sessão virtual de autógrafos da HQ Cavaleiro das Trevas: A Criança Dourada com Rafael Grampá. O ilustrador é coautor do quadrinho com Frank Miller.

HQs novas

Para celebrar a data, será publicada uma revista reunindo histórias do Batman criadas por nomes como Tom King, Mike W. Barr, Mitch Gerads e Alan Davis. No exterior, os novos quadrinhos do herói são a revista Detective Comics #1027, que dá continuidade à trama principal do Batman, e a graphic novel Batman: Curse of the White Knight, de Sean Murphy, que mostra o Coringa e Azrael expondo segredos da família Wayne. Além disso, quadrinhos e produtos do Batman terão desconto ao longo do mês.