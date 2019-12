'Batman 80 - A Exposição' é prorrogada

Prevista para acabar no dia 15 de dezembro, Batman 80 - A Exposição foi prorrogada e poderá ver visitada até 2 de fevereiro no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Mostra inédita com mais de 500 itens raros do universo do homem morcego e cenografia dedicada dos principais espaços referentes ao personagem, ela presta homenagem ao personagem em seus 80 anos - celebrados em 2019.

A exposição é fruto de duas coleções: a de Ivan Freitas da Costa, curador da mostra e sócio-fundador da CCXP e da Chiaroscuro Studios, e a de Marcio Escoteiro, advogado carioca reconhecido como maior colecionador de Batman do Brasil e um dos maiores do mundo (são 7 mil itens na sua casa na Tijuca e em depósitos no Rio, e cerca de 1% deles estão agora no Memorial).

Carros de outros colecionadores (uma versão do Batmóvel de Tim Burton circulou por São Paulo no último fim de semana) e uma cenografia desenvolvida pela produtora Caselúdico (a mesma das exposições de Castelo Rá-Tim-Bum, Tim Burton, e Quadrinhos, no MIS) completam a mostra.

Batman 80 – A Exposição

Até 2 de fevereiro de 2020

Local: Memorial da América Latina | Espaço Multiuso | Portões 8, 9 e 13. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, São Paulo. Estação Barra Funda do Metrô.

Horários: Terça a Sexta, das 12h às 21h. Sábados, Domingos e Feriados: das 10h às 21h

Ingressos: Terça a Sexta: R$ 35,00 inteira e R$ 17,50 meia. Sábados, Domingos e Feriados: R$ 45,00 inteira e R$ 22,50 meia