Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins morre aos 50 anos 

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da banda na madrugada deste sábado, 26. A causa da morte não foi revelada. O grupo tem apresentação marcada no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, neste domingo, 27. Em nota, a equipe do festival lamentou a perda do "amigo", mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o cancelamento do show.

Segundo informações da emissora colombiana Caracol, o artista foi encontrado morto em seu quarto de hotel nesta sexta-feira, 26, em Bogotá, Colômbia. "A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins", escreveu a banda no Twitter.

"Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável", conclui a nota.

O grupo Foo Fighters encerraria a maratona de shows do palco Budweiser do Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no próximo domingo. A expectativa era de que o show se iniciasse às 20h30. No Twitter, a equipe do evento escreveu: "Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos os fãs de música ao redor do mundo. Nosso amor e apoio incondicionais vão para sua família, o Foo Fighters e toda a sua equipe".

O Estadão entrou em contato com a equipe do Festival, mas ainda não obteve atualização sobre a apresentação do grupo após a notícia da morte do músico.

O Festival Estéreo Picnic, onde a banda se apresentaria em Bogotá, anunciou o cancelamento do show, que aconteceria na noite desta sexta-feira, 25, minutos antes da apresentação, justificando como "uma situação médica de muita gravidade".

Segundo a página do evento, toda a turnê do Foo Fighters pela América Latina está cancelada, o que incluiria a apresentação aqui no Brasil. "É uma situação que sai das nossas mãos, sentimos muitíssimo e pedimos muita compreensão a todos".

Trajetória

Hawkins se juntou ao Foo Fighters em 1997, dois anos após a estreia da banda. Natural do Texas, ele iniciou a carreira como baterista do grupo que acompanhava a cantora Alanis Morissette, e chegou a aparecer nos videoclipes de um de seus maiores sucessos, You Oughta Know.

O Foo Fighters é um grupo formado em 1994 e liderado pelo guitarrista e vocalista Dave Grohl, que antes havia atuado no Nirvana até a morte prematura de Kurt Cobain.

Durante as gravações do segundo álbum do grupo, The Colour and the Shape, o músico e o baterista da época, William Goldsmith, tiveram um desentendimento que levou a parceria ao fim. Hawkins foi, então, indicado como substituto. O último álbum do grupo, Medicine At Midnight, foi lançado em 2021.

O baterista era casado com Alison Hawkins desde 2005, com quem teve três filhos: Shane, Annabelle e Everleigh.