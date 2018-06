O Bill veio passar uma temporada no Brasil, a trabalho, e aconteceu: se apaixonou por uma mulata. A Rosineide. Belíssima. Traços finos. De se levar pra casa. E foi o que o Bill fez: casou-se com a Rosineide e a levou para conhecer seus pais, em Cincinnati.

O Bill sabia pouco sobre Rosineide. Depois de ser apresentado a ela, tinha ouvido alguém comentar:

– A Rosineide é do balacobaco.

Estranhou. Ela não era carioca?

*

– Quíssima! – disse a Rosineide, já no avião a caminho de Cincinnati.

– Mas me disseram que você era de Balacobaco.

Rosineide hesitou um pouco antes de responder:

– Originalmente de Balacobaco, mas fui criancinha para o Rio.

E, a pedido de Bill, pôs-se a descrever Balacobaco. Nunca mais voltara à sua terra natal. Sabia que tinha parentes lá, mas perdera o contato com eles. Onde ficava Balacobaco? Na Amazônia. Para ajudar Bill a localizar sua cidadezinha, Rosineide foi mais específica.

– Faz parte da Grande Cafundó.

*

Bill apresentou Rosineide a seus pais, em Cincinnati.

– She’s from Rio, but originally from Balacobaco. In the Amazon!

Os pais do Bill acharam interessante, fizeram muitas perguntas sobre a Amazônia (desmatamento, cobras gigantes) e, em geral, acolheram bem a Rosineide. Que está até hoje morando com o Bill em Cincinnati e prometeu que, na primeira vez que os dois vierem ao Brasil, o levará para conhecer Balacobaco. Ainda mais que agora tem aeroporto em Cucuia, que fica perto de Cafundó.

*

Só a mãe do Bill, que votou no Trump, às vezes fica olhando para a nora com um ar de dúvida. Ela também desconfia que nunca se soube tudo sobre a origem do Barack Obama.

Autorizados. (Da série Poesia numa Hora Destas?!)

Vou pôr uma placa no coração

dizendo “Atenção:

só deve ser manejado

por pessoal autorizado.

Bons cardiologistas

ou mulheres com muito,

mas muito, cuidado.