‘Bacurau’, de Kleber Mendonça Filho, ganha primeiro teaser trailer; assista aqui

Foi divulgado nesta sexta-feira, 10, o primeiro teaser trailer de ‘Bacurau’, novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles. Escrito e dirigido pela dupla, o filme concorre à Palma de Ouro na próxima edição do Festival de Cannes, que começa nesta terça-feira, 14.

Rodado no Sertão do Seridó, divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, ‘Bacurau’ é descrito como um faroeste brasileiro e repete a parceria que os diretores começaram com Sônia Braga no premiado ‘Aquarius’, de 2016. No elenco, ainda estão nomes como Barbara Colen, o alemão Udo Kier, Karine Teles, Silvero Pereira e Thomas Aquino.

Na descrição dos diretores, ‘Bacurau’ é “um filme de aventura ambientado no Brasil ‘daqui a alguns anos’”. Adicionando ficção científica à mistura, o longa conta a história de um pequeno povoado do sertão brasileiro, que desaparece do mapa após a morte de Dona Carmelita (Lia de Itamaracá), uma senhora forte e querida de 94 anos.

‘Bacurau’ terá sua estreia mundial na próxima quarta, 15, em sessão de gala no no Théâtre Lumière, durante o Festival de Cannes. Estarão presentes os diretores e membros da equipe e do elenco. No Brasil, a previsão é que o filme chegue aos cinemas ainda no segundo semestre deste ano.

Assista abaixo ao teaser trailer de ‘Bacurau’: