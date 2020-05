Autódromo de Interlagos faz 80 anos como palco conquistas

Amanhã o Autódromo José Carlos Pace completará 80 anos. No dia 12 de maio de 1940, o GP Cidade de São Paulo, primeira corrida realizada em Interlagos, cuja pista tinha 7.960 metros, foi vencida pelo brasileiro Arthur Nascimento Jr. O circuito fazia parte dos atrativos do bairro idealizado 20 anos antes pelo engenheiro britânico Louis Romero Sanson e o urbanista francês Alfred Agache. A ideia era fazer, no extremo sul da cidade, um oásis voltado a endinheirados que teria residências e infraestrutura completa, como lojas e hotel, entre outros estabelecimentos.

LEIA TAMBÉM > Histórias nunca contadas sobre Ayrton Senna

O nome foi uma sugestão de Agache, que teria visto semelhanças com Interlaken, na Suíça. Isso porque o bairro paulista está localizado entre duas represas: a Billings e a Guarapiranga. Nessas oito décadas o circuito paulista foi palco de corridas memoráveis. Após a primeira reforma, em 1970, o jovem piloto Emerson Fittipaldi cravou média de 150 km/h no autódromo.

Em 1972, carros da Fórmula 1 vieram a São Paulo para uma espécie de prova experimental. No ano seguinte, Interlagos passou a integrar o calendário do Mundial de F-1. Fittipaldi, que corria pela Lotus, venceu. Em 1975 houve dobradinha brasileira, com José Carlos Pace em primeiro e Fittipaldi em segundo. Em 1985, o autódromo foi rebatizado em homenagem a Pace, que faleceu em 1977 em um acidente de avião. Em Interlagos, Ayrton Senna venceu seu primeiro GP do Brasil, em 1991, com apenas a sexta marcha funcionando. E foi lá que Lewis Hamilton levou seu primeiro mundial, em 2008.

O autódromo é aberto para quem quer caminhar, correr e andar de bicicleta. Além disso, é casa da fé e da música.

Em 1999, por exemplo, a banda Kiss fez um show memorável no autódromo. Em 2000, o padre Marcelo Rossi levou uma multidão à pista. E desde 2014 Interlagos é palco do Lollapalooza, que faz parte do calendário anual de eventos da cidade.