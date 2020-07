Atriz de Glee desaparece durante passeio de barco

A atriz americana Naya Rivera, 33, que estrelou seis temporadas da série Glee, da Fox, como a líder de torcida Santana Lopez, desapareceu na noite de quarta-feira, 8, depois de um passeio de barco. Equipes de resgate vasculharam o lago Piru, na Califórnia, segundo o escritório do xerife do condado de Ventura.

O escritório do xerife disse que estava procurando uma "possível vítima de afogamento". Uma operação ativa de busca e salvamento continuava até altas horas da noite.

Naya Rivera começou a atuar aos quatro anos de idade na comédia da CBS "The Royal Family" e fez participações especiais em vários programas, incluindo "Um Maluco no Pedaço" (The Fresh Prince of Bel-Air), "Family Matters" e "Baywatch".

A atriz chegou ao estrelato em Glee, com seu papel crescendo durante a primeira temporada, antes de se tornar uma personagem regular na segunda temporada da série. /NYT