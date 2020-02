Atrações para as crianças aproveitarem o carnaval em São Paulo

O Caderno 2 fez uma seleção de cinco atrações para as crianças aproveitarem durante o carnaval. Confira abaixo.

Chaves - Um Tributo Musical

Com uma história inédita, canções clássicas da série e composições escritas especialmente para a montagem, o espetáculo promete surpreender os fãs do seriado, trazendo para o palco uma reprodução fiel da Vila do Chaves, além de personagens icônicos como Seu Madruga, Quico, Chiquinha e Sr. Barriga. No dia 22, sábado de carnaval, o espetáculo vai promover uma ação especial, com sessões cosplay às 16h e às 20h. Os espectadores que forem vestidos de personagens do musical poderão tirar uma foto coletiva junto ao elenco ao final de cada uma dessas sessões. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. 6ª (21), 20h; sáb. (22), 16h e 20h; dom (23), 15h e 19h. R$ 75/R$ 120.

Parque da Mônica

Durante o carnaval, o parque terá atividades especiais como o Bloquinho de Carnaval, a Brincareta (brincadeira + micareta) e a Matinê do Limoeiro, com banda, confete e marchinhas. O desfile do Bloquinho acontecerá duas vezes ao dia, percorrendo o parque. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540. Funcionamento: 6ª (21), 10h30/16h30; sáb. (22) a 3ª (25), 11h/19h. Entrada: R$ 89,90/R$ 104,90.

Jazz BB Carnavalzinho

O projeto conta com almoço para famílias com bebês e crianças. O músico Diego Sales e outros três músicos apresentam um repertório de samba, marcha, forró, frevo e composições autorais unindo a música instrumental brasileira com o clima do carnaval paulistano. Jazz B. R. General Jardim, 43, República. Sáb. (22), 13h. R$ 25.

Bloco Beatles para Crianças

Com a mesma farra e empolgação dos seus shows, a banda apresenta as canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos. Sesc Parque Dom Pedro II. Praça São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. 2ª (24), 15h. Grátis.

Guga Stroeter e a Orquestra HB

Com participação especial da cantora e atriz Cris Oliveira, o músico e a orquestra apresentam o projeto CarnaKids, com marchinhas compostas por Lamartine Babo, Chiquinha Gonzaga, entre outros. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (23), 14h30. R$ 25 (crianças de 5 a 12 anos)/R$ 50 (maiores de 13 anos). Crianças de 0 a 4 anos não pagam.