Atrações para aproveitar o fim de semana dentro e fora de casa

Arraial do Gil

Gilberto Gil faz live em comemoração às festas juninas, tema sempre presente em seu trabalho e ao qual ele dedicou seu mais recente álbum, São João em Araras – Ao Vivo. A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, fará sua estreia como cantora em participação especial. Dom. (13), 18h. Grátis. Globoplay e Multishow

Pega fogo

O sambista Diogo Nogueira faz live especial em comemoração ao Dia dos Namorados neste sábado. Acompanhado por dois violonistas, com o tema Clássicos Cabaré, o cantor terá no repertório músicas de João Nogueira, Pixinguinha e Lulu Santos. Sáb. (12), 19h. Grátis.

Atendendo a pedidos

Nos últimos dias, a cantora Leila Pinheiro vem perguntando aos fãs que músicas eles gostariam de ouvir em seu show comemorativo do Dia dos Namorados. Entre as sugestões (que ela vai atender), estão Cavalgada, de Roberto Carlos, Azul da Cor do Mar, de Flávio Venturini e Vambora, de Adriana Calcanhoto. Sáb. (12), 21h. Ingresso voluntário. R$ 25/R$ 500

Pop intimista

Fernanda Takai e John Ulhoa, líderes do Pato Fu apresentam o show que celebra a discografia do grupo, que completará 30 anos em 2022. Por isso, tocam ao menos uma canção de cada disco já lançado por eles. Sáb. (12), 21h30. Grátis. www.culturaemcasa.com.br

Exposições

Em São Paulo, a 4ª edição do Circular - Arte na Praça Adolpho Bloch, chamada de Orgânico, aborda a relação entre artistas e natureza. Já o universo de Nise da Silveira ocupa o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Rio de Janeiro.

‘Orgânico’ - Arte na Praça Adolpho Bloch

O curador da mostra, Marc Pottier, inclui novos artistas ao acervo da praça. Na obra Ciclotramas 231, Janaina Mello Landini trata do pensamento expandido e as temáticas que afetam esse processo. Ursula Tuatz mostra a impossibilidade de conter os acontecimentos com seu trabalho Frestas Por Onde Muros Escoam. Feito e exposto a céu aberto, ele irá se modificar com a passagem do tempo. A praça fica entre Av. Brasil e a R. Colômbia, no Jardim América. Sáb (12), 11h/15h. Grátis.

Nise da Silveira em destaque no CCBB Rio

Cerca de 90 obras do Museu do Inconsciente estão em Nise da Silveira – A Revolução Pelo Afeto no CCBB Rio. A exposição tem ainda peças de Lygia Clark e Zé Carlos Garcia; fotografias de Alice Brill, Rogério Reis e Rafael Bqueer; vídeos de Leon Hirzsman e Tiago Sant’Ana; e aquarelas e fotos de Carlos Vergara. Até 16/8. Qua. a seg., 9h/18h (fecha ter.). Grátis. Agendamento obrigatório pelo site eventim.com.br