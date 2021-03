Atrações online para aproveitar o fim de semana dentro de casa

#ViradaSPOnline

O evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a cidade de São José do Rio Preto, terá um dia inteiro de atrações musicais e culturais online, a partir do meio-dia do sábado (20), até a 0h. Entre as apresentações, o rapper Max B.O. (19h30) e a cantora Vanessa da Mata (21h) se apresentam diretamente do palco do Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo. Para as crianças, as 17h ocorre o show Brasileirinhos – Música para os Bichos do Brasil, no qual o músico Paulo Bira e sua banda cantam canções e contam curiosidades sobre animais da fauna brasileira em extinção. Na plataforma culturaemcasa.com.br.

Leia Também Teatro em casa para curtir com as crianças no fim de semana

De Leila para Simone

No sábado (20) às 21h, Leila Pinheiro faz uma live em homenagem à cantora baiana Simone. Leila, que costuma contribuir para as apresentações online da amiga, vai cantar músicas que Simone gravou ao longo de quase 50 anos de carreira, como Pão e Poesia e Diga lá, Coração. Grátis. bit.ly/rotleila.

No Samba

O violonista Swami Jr, que já gravou ao lado de nomes como Maria Bethânia, Chico César e Omara Portuondo, faz no sábado, 20, às 19h, dentro de seu projeto Pluralidades, uma apresentação ao lado da cantora Fabiana Cozza e o do saxofonista Mané Silveira. Grátis. bit.ly/rotplural.

Deu pra ti

A dupla gaúcha Kleiton & Kledir se apresenta dentro da programação do projeto #EmCasaComSesc, no sábado (20), às 19h. Entre os sucessos que os artistas interpretarão estão Vira Virou, Paixão e Nem Pensar. Eles também vão responder às perguntas que o público enviará ao vivo. Grátis. @sescaovivo.

Exposições

Um olhar sob o Maranhão

O Centro Cultural Vale Maranhão promove exposição online com 80 fotografias inéditas feitas pelo fotógrafo francês Pierre Verger (1902-1996) no fim dos anos 1940 durante sua passagem pelo Estado. As imagens mostram o cotidiano, a atividade econômica e a religiosidade da população. A curadoria é da historiadora Paula Porta. Grátis. www.ccv-ma.org.br

Aos que se foram

A Casa das Rosas inaugura a exposição virtual Coestelário, com 72 obras de Guilherme Gontijo Flores e Daniel Kondo. Por meio de lápides em poesia visual, personalidades que morreram no ano passado são homenageadas. O produtor Zuza Homem de Melo, o músico Moraes Moreira, o compositor Aldir Blanc e a atriz Chica Xavier estão entre eles. Grátis @casadasrosas.

Festival Pixel

Show Summer

O festival, que ocorre até 19 e abril, reúne uma programação diversa, com live arts e palestras. No domingo (21), 16h, ocorre a exposição online do Acervo Zupi, com mais de 200 obras, como a gravura Acrobats, de Alex Vallauri, e outras de artistas como Cranio e Kobra. Grátis: pixelshow.co/summer.