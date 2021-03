Atrações online: dicas para aproveitar o fim de semana dentro de casa

Uma festa

O Festival Mundo Pensante chega à 10.ª edição e, como não poderia ser diferente, fará uma festa – totalmente online – hoje (26) e sábado (27), a partir das 19h. Entre artistas consagrados e novos talentos, o evento terá apresentações de Metá Metá e Anelis Assumpção no primeiro dia e Chico César e Luê no segundo. Os DJs Vivian Marques e NUts farão o som para dançar na sala de casa. Grátis. bit.ly/rotpensante.

Cantiga

O cantor e compositor Claudio Nucci, um dos fundadores do grupo Boca Livre, se apresenta ao vivo neste sábado, 27, às 17h, para comemorar os 40 anos de carreira e lançar seu novo álbum solo, Direto no Coração – 40 Anos de Acontecências, que traz músicas como Toada, Sapato Velho e a inédita Caçada Humana, parceria com Aldir Blanc. Grátis. bit.ly/rotnucci.

ViradaSP Online

No último fim de semana do evento, organizado pela Secretaria de Cultura do Estado, o rapper Marcelo D2 está entre os shows programados para este sábado (27), às 16h20. Mais tarde, às 20h, será a vez da cantora Luciana Mello. A programação inclui ainda apresentações de poesia. Grátis; acompanhe pelo culturaemcasa.com.br

Teatro

Crítica em debate

O Itaú Cultural realiza de 5ª (1º) a domingo (4) o 4º Crítica em Movimento, que traz um olhar sobre a produção nas artes cênicas durante a pandemia com mesas temáticas. No dia 2/4, o palco virtual traz o teatro de sombras Épico, da Cia Teatral Tercer Abstracto, que trata da divisão de classes, comparando uma peste mortífera que atacou a Europa em 1348 com a pandemia do coronavírus. 20h. Grátis; itaucultural.org.br.

Multiplataformas

A Festa Festival vai de sábado (27) a quarta (31), às 21h e parte do texto A Festa, do dramaturgo italiano Spiro Scimone, para criar quatro curtas que contam a história de uma família isolada em uma cozinha para preparar uma festa de aniversário de casamento. Direção: Maria Maya; roteiro: Michel Blois. Grátis; afestafestival.com.br

Peça reúne 28 atrizes de 11 países

Inspirada no livro do argentino Claudio Hochman, a peça online Mulheres Nascidas de um Nome reúne 28 atrizes de 11 países, entre elas, a atriz brasileira Ana Terra Blanco. São 50 microcontos em prosa. Apresentações gratuitas até dia 30, às 18h, pelo www.youtube.com/michellerajagebara