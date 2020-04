Ator Nick Cordero tem perna amputada por causa do coronavírus

O astro da Broadway Nick Cordero, de 41 anos, precisou ter a perna direita amputada após passar por complicações devido ao coronavírus. Desde o dia 31 de março, ele está na UTI de um hospital de Los Angeles, onde permanece inconsciente.

De origem canadense, Nick Cordero participou de musicais como Tiros na Broadway, em que interpretou o papel de Cheech, pelo qual chegou a ser indicado ao Tony Award. Ele também atuou em séries televisivas, como Law & Order: Special Victims Unit.

Ele é casado com a dançarina Amanda Kloots, com quem tem um filho pequeno de dez meses. É ela quem tem divulgado informações sobre o estado de saúde do ator. Por meio de postagens no Instagram, ela também tem pedido aos seguidores para que dancem, como forma de transmitir "energias positivas" para a recuperação do ator.

Amanda chegou a compartilhar um vídeo de uma coreografia do casal em sua festa de casamento, afirmando que eles "ainda dançarão juntos novamente".