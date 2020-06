Ator de 'That 70s Show' é acusado de estuprar três mulheres

O ator de That 70s Show Danny Masterson foi acusado na quarta-feira, 17, de estuprar três mulheres em incidentes separados em 2001 e 2003, de acordo com o escritório do promotor do distrito de Los Angeles.

O escritório disse em um comunicado que não registrou acusações de assédio sexual contra Masterson em dois outros casos devido a evidências insuficientes e porque os casos já teriam prescrito.

Masterson, de 44 anos, teve seu papel de maior relevância entre 1998 e 2006, na série televisiva de comédia That 70s Show, em que ele interpretou um adolescente rebelde. Não foi possível entrar em contato com ele para falar sobre as acusações.

Em um comunicado enviado para a revista Variety, Tom Mesereau, advogado de Masterson, prometeu que irá lutar contra as acusações. “O senhor Masteron é inocente, e nós estamos confiantes que ele será inocentado quando todas as evidências surgirem e as testemunhas tiverem a oportunidade de falar”, disse ele.

“As pessoas que conhecem o senhor Masterson conhecem seu caráter e sabem que as alegações são falsas”, conclui o advogado. Segundo o escritório da promotoria de Los Angeles, as três acusações de estupro resultariam juntas em uma sentença que pode variar de 45 anos da prisão à prisão perpétua se Masterson for condenado.

Todos os estupros denunciados ocorreram na casa de Masterson em Hollywood Hills, de acordo com a promotoria. Eles envolvem o estupro de uma mulher de 23 anos entre janeiro e dezembro de 2001, uma de 28 anos em abril de 2003 e outra de 23 anos entre outubro e dezembro de 2003. As acusações não citam os nomes das vítimas.

Masterson, que é casado com a atriz Bijou Phillips desde 2011, foi retirado da série de comédia da Netflix The Ranch em dezembro de 2017, quando uma investigação policial sobre as alegações de estupro surgiu pela primeira vez.

Dúzias de atores, políticos, empresários e músicos perderam seus empregos desde 2017 quando acusações de assédio sexual contra o produtor Harvey Weinstein deram força ao movimento #MeToo. Weinstein foi acusado de estupro e assédio sexual em fevereiro de 2020, e condenado a 23 anos de prisão.