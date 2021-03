Até 40% de desconto em bolsas e relógios de grandes marcas

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Semana do Consumidor acabou, mas a Amazon continua com milhares de ofertas imperdíveis no site. Para quem precisa de bolsas ou relógios, há promoções em diversos modelos, válidos até domingo (21), às 4h.

Selecionamos 12 opções na lista abaixo, com fotos e valores dos descontos, mas também é possível navegar pelas páginas e encontrar outras oportunidades.

LEIA TAMBÉM

Veja lista completa de bolsas e mochilas

Acesse a página com relógios em promoção

BOLSAS EM PROMOÇÃO

Bolsa Esportiva Nevali Xtrem by Samsonite (de R$ 249 por R$ 171,86; 31% de desconto)

Bolsa Feminina Dhaffy Preta (de R$ 105,90 por R$ 99,90; 6% de desconto)

Bolsa Vivianite Chris Helena (de R$ 119,90 por R$ 71,94; 40% de desconto)

Bolsa Chenson Verniz Clássico Chenson (de R$ 157,43 por R$ 110,20; 30% de desconto)

Bolsa Dhaffy Palha Marrom (de R$ 94,90 por R$ 89,90; 5% de desconto)

Kit Duas Bolsas + Carteira Victtoria Voice (de R$ 169,90 por R$ 139,90; 18% de desconto)

RELÓGIOS EM PROMOÇÃO

Galaxy Watch3 Samsung (R$ 1.979 por R$ 1.799; 9% de desconto)

Relógio Technos (de R$ 580 por R$ 390; 33% de desconto)

Relógio Technos Ceramic (de R$ 820 por R$ 656; 20% de desconto)

Relógio Garmin Instinct (de R$ 2.130 por R$ 2.007,38; 6% de desconto)

Relógio eletrônico SKMEI (de R$ 97,99 por R$ 80,93; 17% de desconto)

Relógio Digital Champion (de R$ 241 por R$ 212,90; 12% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.