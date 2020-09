É assim que acaba o mundo, não com um estouro, mas com o encontro das queimadas do Pantanal e da Califórnia sobre nossas cabeças, não com um gemido, mas com o contágio terminal de todos nós, não com uma revoada de diabos, como no Apocalipse, mas com uma praga de gafanhotos.

Não quero aumentar a aflição de ninguém, mas li que as baleias estão agindo de um modo estranho, nas costas da Espanha e de Portugal. As baleias estão atacando os barcos. Os pescadores nunca viram nada parecido. As baleias se projetam contra barcos de qualquer tamanho. Barcos de pescadores, barcos de passeio, todos os tipos de barcos. Como se quisessem expulsá-los da água.

O que significa a agressão das baleias?

Elas atacam em bando. Parecem obedecer a um comando único. Seu comportamento já está afetando o trabalho dos pescadores e espalhando o medo na região.

Especula-se que as baleias têm consciência do próprio tamanho – só perdem para o elefante em volume – e da sua potência, e que sejam uma espécie de guarda avançada, mas guarda avançada do quê? Seja o que for, estão atacando.

Elas estão claramente revoltadas. Alguma coisa provocou sua revolta inédita. Já houve quem se lembrasse do filme Os Pássaros, do Hitchcock, que é sobre as ações inexplicadas de pássaros. No fim do filme, o comportamento dos pássaros permanece inexplicado. Cada espectador sai do cinema com sua própria interpretação do que viu, ou com sua própria perplexidade. Pássaros atacando pessoas representariam uma distorção da Natureza, um mundo retorcido em que tudo perdeu o sentido, ou trocou de sentido.

Hitchcock fez uma raridade, uma história de terror sem vilões, de terror sem nome e sem culpa. Ou então foi um visionário, o primeiro da sua espécie – a dos profetas do caos – a enxergar o que nos espera num mundo que perdeu o sentido. Hitchcock talvez pensasse em fazer outro filme premonitório, sobre um terror que não aparece, desta vez quem sabe um vírus, mas morrido antes.

As baleias, como os pássaros do Hitchcock, estão fazendo o que não se espera delas, o que é o terror na sua forma mais assustadora. Enfim, as baleias estão atacando. E vá tentar negociar com baleias. É como tentar negociar com vírus.