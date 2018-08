Artistas plásticos ocupam hotel no centro da cidade Saem os hóspedes, entram as obras de arte. É assim que um grupo de artistas plásticos ocupa hoje os 32 quartos quartos, escadarias, lobby, salas e corredores do Lord Hotel Palace, uma construção datada de 1958 no centro de São Paulo. Durante 45 dias, 27 artistas e 2 grupos mostrarão seus trabalhos criados especialmente para ocupar os espaços do hotel. A exposição conta com mostra de arte, vídeos, fotografias, instalações, dança e até figurinos de Alexandre Herchcovitch. Lord Palace Hotel - R. das Palmeiras, 78 - Santa Cecília. Das 9h às 18h, Grátis. Tel. 3225-0022