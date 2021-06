Artistas e jornalistas lamentam a morte de Artur Xexéo

A morte de Artur Xexéo neste domingo, 27, aos 69 anos, surpreendeu amigos e colegas do jornalista, escritor, cronista, autor teatral e comentarista. Há duas semanas, Artur Xexéo foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T e, na sexta-feira, 25, ele sofreu uma para cardíaca. Xexéo morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Jornalista com passagens por veículos como Jornal do Brasil e O Globo, onde foi editor do Segundo Caderno, Xexéo publicou, ao longo de sua trajetória, obras como Janete Clair: A Usineira de Sonhos e Hebe, A Biografia, além do livro de crônicas O Torcedor Acidental.

Amigos, artistas, políticos e jornalistas lamentaram a morte de Artur Xexéo e prestaram homenagens ao profissional nas redes sociais.

O escritor Paulo Coelho postou, no Twitter: "Artur Xexéo, gente como você não morre nunca. Descansa um pouquinho e volta logo! Muitas saudades, grande amigo".

Artur Xexéo, gente como você não morre nunca. Descansa um pouquinho e volta logo! Muitas saudades, grande amigo — Paulo Coelho (@paulocoelho) June 28, 2021

A atriz Patrícia Pillar escreveu, também no Twitter: "Muito triste por essa perda… Meu carinho a todos os familiares e amigos do nosso tão querido Xexéo". Já Mônica Martelli postou: "Ácido, inteligente, bem humorado, necessário. Se vai mais uma grande mente do nosso país. Descanse, Artur Xexéo".

Ácido, inteligente, bem humorado, necessário. Se vai mais uma grande mente do nosso país. Descanse, Artur Xexéo. pic.twitter.com/zx0D4r96jY — Mônica Martelli (@monicamartelli1) June 28, 2021

José de Abreu disse que, enquanto escrevia sua biografia, ficava pensando o que Xexéo acharia.

Nos meus mais recônditos desejos de aceitação, enquanto escrevia minha abreugrafia, o fazia pensando muitas vezes em “o que o Xexeo vai dizer”… Não deu tempo dele ler. Vai em paz, grande Xexeo. — José de Abreu (@zehdeabreu) June 28, 2021

Juíza e escritora, autora de A Vida Não é Justa, Andréa Pachá também comentou a morte do jornalista. "Muito triste com esse Brasil que encolhe a cada despedida dessas", escreveu.

Vou morrer de saudades dos textos, do humor, dos musicais, dos encontros que eram só sorrisos e gargalhadas. Obrigada, Xexeo. Muito triste com esse Brasil que encolhe com cada despedida dessas. pic.twitter.com/MTTCpcziaR — Andréa Pachá (@AndreaMPacha) June 28, 2021

Que triste a perda de Artur Xexéo #arturxexeo — João Barone (@RealBarone) June 27, 2021

Triste pela perda deste querido amigo e colega. Missão cumprida Xexéo! https://t.co/aYGN0NcBq9 — André Trigueiro (@andretrig) June 27, 2021

Vai deixar uma saudade profunda neste colunista, que teve o privilégio de trabalhar com Xexéo, além de contar com a sua generosa amizade. É pena!https://t.co/Wp5qxNzoCW — Ancelmo.Com (@Ancelmocom) June 27, 2021

Lamento muito a morte do jornalista e escritor Artur Xexéo. Um linfoma o levou aos 69 anos. O mundo fica menos inteligente, lhano, delicado. Que dias estes! — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) June 27, 2021

Esta foto é de 2 de novembro de 2018. Artur Xexéo, meu ex-editor no Caderno B, me dando boas-vindas ao @estudioi. Hoje, 27 de junho de 2021, tenho me despedir dele, inconformado. Vazio imenso. pic.twitter.com/i6kPjdw49E — Arthur Dapieve (@arthurdapieve) June 27, 2021

Que domingo terrível! Uma perda inestimável. Para o jornalismo. Para o Rio de Janeiro. Para o teatro, para a cultura brasileira. Xexéo gigante! https://t.co/M9FM2VNKwB — Flávia Oliveira (@flaviaol) June 27, 2021

Vamos ter que ficar sem você, querido Xexéo. E você era tão necessário aqui. Não consigo acreditar nisso — Natuza Nery (@NatuzaNery) June 27, 2021

Estou em choque, numa tristeza imensa. Trabalhei com Arthur Xexéo desde meados dos anos 80. No JB, no Globo, na Globonews. Elegante, inteligente, culto, divertido, amigo. Que perda! — Míriam Leitão (@miriamleitao) June 27, 2021

Querido Xexéo, as pessoas não morrem, ficam encantadas! Guimarães Rosa — José Simão (@jose_simao) June 28, 2021

Tristeza : o jornalismo brasileiro perde mais um de seus bons profissionais: descanse em paz, Artur Xexéo ! — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) June 27, 2021

Noite triste para o jornalismo e a cultura do nosso país. Comecei a ler Artur Xexéo ainda muito jovem, nas páginas do Jornal do Brasil. Um jornalista fundamental p/ várias gerações. Nesse momento difícil do país, sua voz lúcida e corajosa fará muita falta. https://t.co/Pez1wxCLli — Gerson Camarotti (@gcamarotti) June 27, 2021

A morte surpreendente do Artur Xexeo acrescenta uma dor às dores que vivemos. Não apenas por causa da COVID-19 , mas, sobretudo, pelo ambiente tenebroso que envolve a cultura nacional que ele representava como jornalista, mas também autor teatral e escritor. A vida piora. — Merval Pereira (@mervalpereira) June 27, 2021

que privilégio ter convivido, dado tantas risadas, enfrentado suas perguntas sempre desafiadoras nas bancadas do Estudio i. Querido #xexeo ⁦@axexeo⁩ pic.twitter.com/9gWkwey0o8 — Ana Flor (@Ana_Flor) June 27, 2021

Devastada. Triste demais perder um colega tão brilhante e gentil. Triste também para o jornalismo brasileiro. #RIP Artur Xexéo. https://t.co/gV9MThhcGI — Mônica Waldvogel (@MonicaWaldvogel) June 27, 2021

Cacicus cela é um passarinho comum no Brasil. Engaiolado na vida por 69 anos, ontem viu a gaiola aberta e voou para bem longe. Aos que destróem o país, lembrou Quintana: “eles passarão, eu passarinho!” Voe alto e nos anime com seu canto, Artur “Cacicus cela”, ARTUR XEXÉO ! — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) June 28, 2021

Jornalista Impecável, autor de teatro, tradutor: Artur Xexeo https://t.co/26byckNKdQ via @YouTube O Rio fica mais triste e eu arrasada. Querido e talentoso Xexeo — Leda Nagle (@LedaNagle) June 28, 2021

Artur Xexéo era uma enciclopédia, mas escrevia como quem conversa com o leitor. Por isso tanta gente que não o conhecia está sentindo que perdeu um amigo próximo. Grande Xexéo! https://t.co/mb6a9iDYHv — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) June 28, 2021

Ai, meu Deus! O Xexéo não! Por que só vai embora gente nota mil e tão necessária pro Brasil nesse momento dramático? Descansa em paz, amigo. — Barbara Gancia (@barbaragancia) June 27, 2021

Artur Xexéo foi meu amigo e colega a vida toda. Era parte do mundo que vivi e que sou. Hoje, mais cedo, quando não encontrei a sua coluna no jornal, o domingo ficou quebrado, como sempre ficava quando ele estava de férias. Nunca mais vai existir um domingo inteiro. — Cora Rónai (@cronai) June 28, 2021

Garrincha usava as pernas. Xexéo, a pena! Os dois e cantavam porque driblavam o óbvio, o esperado, o previsível... Xexéo é o gênio da pena torta! — Octavio Guedes (@octavio_guedes) June 28, 2021

Pô, Xexeo! Faz isso com a gente, não! Volta, vai. Eu sei que as coisas estão chatas por aqui. Não me deixa agora. Preciso muito das suas palavras, do seu carinho, das suas crônicas. — Mílton Jung (@miltonjung) June 27, 2021

que tristeza a morte do xexéo, que tempos desgraçados... — Tatiana Vasconcellos (@tavasconcellos) June 27, 2021

Meu Deus ….. acabei de saber …. Tristeza imensa … Como vai ser não ter mais o Xexéo? — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 28, 2021

Arthur Xexeo é uma grande figura. Um prazer e uma honra ter compartilhado com ele a bancada do @estudioi , sob o comando da minha querida @beltraomaria. Xexeo se posicionava com o trabalho dele, para a irritação de alguns. Deixa uma obra que vale a pena revisitar. — Marcelo Lins (@MarceloLins68) June 28, 2021

Sempre adorei o trabalho de Artur Xexéo - uma admiração que nasceu com a coluna no JB… me sentia um dos seus primeiros “17 leitores”! Descanse em paz… — Marcio Gomes (@MarcioGreporter) June 28, 2021

Ah, que tristeza. Morre, aos 69 anos, o escritor e jornalista Artur Xexéo | Ancelmo - O Globo https://t.co/e8VaDnx5uI — giuliana morrone (@giulianamorrone) June 27, 2021

A morte de Artur Xexéo deixa um vazio profundo numa época importante da minha vida pessoal e profissional. — Tutty Vasques (@tuttyvasques) June 27, 2021

que tristeza morte do Artur Xexéo. Foi muito rápido, muito cedo. Enorme perda pro jornalismo de arte e cultura no Brasil. Perda pra literatura, do olhar afiado e maduro sobre o q acontece no país. Força e solidariedade à família e amigos. #RIP — thais herédia (@thaisheredia) June 28, 2021

XEXÉO, MAIS UM... MAIS UM ÚNICO Nesse tempo de morte, lá se vai Artur Xexéo. Sobrenome de passarinho e jeito leve de ser repórter do nosso tempo. Jornalista e dramaturgo da singularidade da nossa cultura, da música, rádio e tv da nossa geração. pic.twitter.com/LJU5Ul76DY — Chico Alencar (@chico_psol) June 28, 2021

Acabei de receber a notícia do falecimento do escritor e jornalista Artur Xexéo aos 69 anos. Bastante respeitado e querido, ele foi vítima de um linfoma. Descanse em paz! — Jandira Feghali (@jandira_feghali) June 27, 2021

Perdemos @axexeo. Nos despedimos de um aliado da informação, do bom senso, do carisma. Em um dos seus últimos artigos p/ o O Globo, Xexéo invocou Ataulfo: “A maldade desta gente é uma arte”. Esse mundo não merecia a bondade do seu coração, Xexéo. Nossos sentimentos à família. pic.twitter.com/8aEHkuMzAJ — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 28, 2021