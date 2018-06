Artistas e intelectuais lamentam assassinato da vereadora Marielle Franco

Artistas, intelectuais e personalidades repercutiram a morte da vereadora Marielle Franco, no Rio. Ela foi morta a tiros na noite desta quarta-feira, 14, dentro de um carro na região central carioca. O motorista do veículo também foi assassinado. Franco, de 38 anos, ficou conhecida como militante do movimento negro e de direitos humanos, com denúncias recentes de violência policial contra moradores de favelas no Rio. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de execução.

Em um vídeo no Instagram, Caetano Veloso interpretou sua música Estou Triste, e postou as hashtags #JustiçaParaMarielle e #NãoVãoSilenciarMarielle.

"Das poucas vezes que me falta a voz. Chocada. Horrorizada", escreveu a cantora Elza Soares. "E assim nossas esperanças se despedaçam a cada dia que passa, muito triste", lamentou o rapper Emicida. "Que sua alma encontre a luz e que a força cresça dentro de cada um de nós pois, vivemos num mundo adoecido e não será fácil concluir nossas missões!", pediu a também rapper Karol Conka.

Veja essas e outras reações de artistas e intelectuais:

Das poucas vezes que me falta a voz. Chocada. Horrorizada. Toda morte me mata um pouco. Dessa forma me mata mais. Mulher, negra, lésbica, ativista, defensora dos direitos humanos. Marielle Franco, sua voz ecoará em nós. Gritemos. — Elza Soares (@ElzaSoares) 15 de março de 2018

Marielle Franco descanse em paz guerreira. ( e assim nossas esperanças se despedaçam a cada dia que passa, muito triste ) — emicida (@emicida) 15 de março de 2018

A vereadora Marielle Franco foi executada no Rio enquanto milhares de brasileiros sonham com a igualdade, segurança e empatia. Que sua alma encontre a luz e que a força cresça dentro de cada um de nós pois, vivemos num mundo adoecido e não será fácil concluir nossas missões! — Karol Conka (@Karolconka) 15 de março de 2018

Março de 1968: a PM carioca mata o estudante Édson Luis. Março de 2018: a vereadora Marielle Franco é executada no Rio. 50 anos de covardia, infâmia e horror. — Mário Magalhães (@mariomagalhaes_) 15 de março de 2018

Tiraram a vida de Marielle Franco. Assassinaram uma guerreira. Por ser negra, por ser mulher e por ser guerreira. Marielle dedicou sua vida à luta contra a injustiça e a barbárie. Isso não pode ficar assim. Não podemos nos calar! pic.twitter.com/Q9EAO0FTNz — Gregorio Duvivier (@gduvivier) 15 de março de 2018

Marielle, vai ter luta. Segue o link com os protestos agendados para hoje em todo Brasil: https://t.co/SHDs6WIa2c — André Dahmer (@malvados) 15 de março de 2018