Arquitetura, criptoart e drag queens são temas de exposições na capital paulista

A exposição Devir-Animal apresenta a mistura duas séries fotográficas com uma estética híbrida inventada pelo fotógrafo americano Roger Ballen. O estilo batizado de “ballenesco”, tem como característica o uso de instalações elaboradas junto a elementos como desenho, fotografia, pintura, colagem, teatro e técnicas escultóricas. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Pinheiros. Grátis. Até 10/9.

Pelo mundo

A exposição Le Corbusier - A arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade comemora seis anos da inscrição de 17 obras do arquiteto suíço, que é considerado fundador da arquitetura moderna, no Patrimônio Mundial da UNESCO. Elas serão apresentadas por meio de maquetes e painéis de tecido. Inauguração sáb. (22). 3ª a dom., 10h/18h. Museu Casa Brasileira: Av. Brig. Faria Lima, 2705. R$ 20,00 (inteira). Gratuito às sextas-feiras. Até 25/9.

A história que os livros não contam

Assinada pelo artista paulistano Reynaldo Candia, a exposição O concreto já rachou! conta, por meio de representações em 35 obras inéditas, a história não mostrada sobre a construção de um sonho do Brasil como o “país do futuro”, e de Brasília como a “capital da Esperança”. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Belizário Galeria. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 491, Pinheiros. Grátis. Até 13/8.

Mostra digital

Apresentadas em telas e projeções virtuais, a exposição Criptoart tem inspiração nas obras digitais negociadas no mercado digital e leva os espectadores obras de artistas contemporâneos do Brasil e do exterior. A curadoria é de Marisa Melo Inauguração sáb. (22). 2ª a dom., 10h/22h. Up Time Art Gallery. Shopping Morumbi Town. Av. Giovanni Gronchi, 5.930. Morumbi. Grátis. Até 22/9.

Por trás da maquiagem

Com 120 retratos de 50 drag queens antes e depois de se produzirem, a exposição Duo Drag mostra a arte drag paulista com seus estigmas, glórias e lutas. As fotos são do fotógrafo Paulo Vitale. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/22h. Shopping Center 3: Av. Paulista, 2.064, Bela Vista. Grátis.

Passeio

Festa julina no Horto

Com barracas de comidas típicas, brincadeiras com prêmios para crianças, gincanas e apresentações de bandas de forró e Djs, a festa prolonga o período de uma das festas mais tradicionais do país. Sáb. (23) e dom. (24), 11h/18h. Parque Horto Florestal. R. do Horto, 931, Tremembé. Grátis.

O nordeste de Suassuna

O Festival de Inverno do Centro Cultural Banco do Brasil promove uma tarde musical com inspiração na mostra Armorial 50 Anos, movimento idealizado pelo escritor Ariano Suassuna para valorizar as raízes populares. O evento terá apresentações de DJs que tocarão brasilidades nordestinas, além de uma feira de vinil. Sáb. (23), 12h/18h. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro. Grátis.

A cultura de São Paulo

Evento de cultura tradicional do Estado, o Revelando São Paulo está de volta ao formato presencial com cerca de 300 atividades, entre exposições, venda de artesanatos e gastronomia. Recebem destaque na programação, os shows de Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê Espíndola e Marcelo Jeneci. Hoje (22) a dom. (24), 10h/20h. Parque da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Grátis. Programação completa em www. revelandosp.com.br

Cinema

Trilha ao vivo

Dentro do projeto Belas Sonoriza, o filme Eu, Christiane F. - 13 Anos, Drogada e Prostituída terá sua trilha sonora executada ao vivo pelo ator e cantor André Frateschi e da banda Heroes, especialistas em interpretações do cantor David Bowie – autor da trilha do longa lançado em 1981.Dom. (24), 14h. Petra Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação. R$ 60,00.