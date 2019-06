ArCênico: Primeiro Chekhov bate firme

Uma propriedade rural, um professor, uma jovem viúva da aristocracia russa. Os elementos da peça Por Que Vivemos têm parentesco com outros textos de Anton Chekhov, não fosse este o primeiro deles. “O mais incrível é que todo o seu universo já está presente lá, está tudo no texto”, diz o diretor Marcio Abreu. No elenco estão Camila Pitanga, Rodrigo Bolzan, Josi Lopes, Cris Larin, Rodrigo dos Santos, Rodrigo Ferrarrini, Edson Rocha e Kauê Persona. Estreia dia 3 de julho no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

MEU NOME É PLATONOV

Por Que Vivemos foi o nome escolhido pela trupe para traduzir as sensações e os motivos do primeiro texto dramatúrgico do escritor russo que levará ao palco. Não é seu nome oficial. Aliás, além de ser uma peça inacabada, não tem nome oficial, uma desgraceira, pois é uma peça sem nome. Alguns a chamam de Platonov, batizando-a dessa maneira em homenagem a um dos personagens da trama, o Professor Platonov.

EU NÃO TENHO NOME

Apesar de o dramaturgo russo ter deixado o texto inacabado, o diretor Marcio Abreu traduz de forma poética o que representa o autor em sua vida desde esse primeiro texto: “Anton Chekhov é uma árvore frondosa que nos provoca a vontade de permanecermos à sua sombra”. Depois do Rio, a montagem seguirá para outras unidades do CCBB, como Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

MEU NOME É CATE

Em Londres, a montagem mais recente da peça do dramaturgo russo teve no elenco Cate Blanchett e Richard Roxburghe. A estreia se deu em agosto de 2015. Atendia por um singelo nome: The Present.

TEBAS, ÉDIPO E O SANTO

Estreia na sexta da semana que vem, 21, no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, a montagem carioca Tebas Land, do dramaturgo uruguaio Sergio Blanco – o mesmo de A Ira de Narciso e O Bramido de Dusseldorf, apresentado no último Mirada, em agosto do ano passado. Com direção de Victor Garcia Peralta, trata-se da história de um presidiário (Robson Torinni) e um dramaturgo (Otto Jr.), quando este decide escrever a história do crime cometido pelo primeiro, o assassinato de seu próprio pai. No fundo, a inspiração de Blanco foi o mito de Édipo e a vida de São Martinho de Tours, um santo europeu do século IV. A peça chega a São Paulo depois de três temporadas cariocas.

3 perguntas para Viviane Pasmanter:

1. O que é ser atriz?

Se transformar, se despir de seu ego. O paradoxo de se acreditar complemente ser um determinado personagem enquanto se tem a consciência plena de não ser. Uma busca infinita.

2. Com qual personagem se parece?

Nunca pensei sobre isso.

3. Qual é seu motto?

Viver todos os dias como se não houvesse amanhã.