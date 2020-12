Após princípio de enfarte, Mário Frias recebe visita de Bolsonaro e deve ter alta nesta segunda

BRASÍLIA - O secretário especial de Cultura, Mário Frias, recebeu neste domingo, 13, a visita do presidente Jair Bolsonaro no hospital em que está internado em Brasília após um princípio de enfarte. “Me recuperando do susto muito bem acompanhando”, escreveu o secretário em uma rede social após receber o presidente nesta tarde. A previsão é que Frias tenha alta nesta segunda-feira, 14.

Frias foi internado na tarde de sexta-feira e submetido a um procedimento de cateterismo (realizado para diagnosticar e tratar doenças cardíacas) no Hospital Santa Lúcia Norte, na capital federal. No sábado, a assessoria de comunicação do governo divulgou que ele "passa bem, apesar de ter tido desconfortos durante a noite". Neste domingo, não houve divulgação de informações médicas.

O ator, de 49 anos, assumiu a vaga deixada por Regina Duarte no dia 19 de junho. Nesta semana, Frias comemorou a escolha de Gilson Machado para assumir o Ministério do Turismo, ao qual a pasta da Cultura é vinculada. "Esse é fera. Gilson Machado, parabéns, irmão", escreveu Frias na quarta-feira, 9, em suas redes sociais.