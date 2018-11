Após meses de boatos, Neil Young confirma que está casado com Daryl Hannah

O cantor e compositor Neil Young confirmou boatos que circulam há meses, dizendo que realmente está casado com a atriz Daryl Hannah.

Young confirmou o casamento na quarta-feira, 31, fazendo uma breve referência à “minha mulher Daryl” em uma publicação em seu site sobre a canção Ohio, que escreveu em 1970 para protestar o assassinato de quatro estudantes que faziam uma manifestação na Universidade Kent, em Ohio.

Desde agosto, se especulava que Young, de 72 anos, e Hannah, de 57, que namoravam desde 2014, estavam casados.

A publicação no site de Young acontece após o lançamento de um novo clipe para Ohio, que o artista está usando para defender “leis sobre armas com bom senso” antes das eleições do dia 6 de novembro e para criticar a Associação Nacional do Rifle, um grupo de lobby dedicado a proteger o direito do porte de armas nos Estados Unidos.

A questão do porte de armas se tornou uma das mais controvérsias da política dos EUA, com conservadores se opondo inflexivelmente a qualquer limitação a seus direitos constitucionais de possuí-las.

“Dêem-nos leis de armas com bom senso, que protejam nosso povo nas escolas, em locais de culto, no ambiente de trabalho e nas ruas”, escreveu Young, que foi incluído no Hall da Fama do Rock por sua carreira solo e por seu trabalho com o grupo Buffalo Springfield.

No início deste ano Daryl, que tem em seu currículo os filmes Blade Runner (1982) e Splash – Uma Sereia em Minha Vida (1984), estreou como diretora com Paradox, um faroeste com toques de fantasia estrelado por Young e pelo também músico Willie Nelson.