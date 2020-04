Após decepção com live, Ronaldo Fraga toma café com seguidores para criar ‘re-existência’

Café, pão de queijo, broa, bolo de fubá, biscoito de polvilho e tapioca dão o toque de sabor. O tom fica por conta de Bach, Jamelão, Zélia Duncan, Elza Soares e muitos outros. A narrativa simples e o carisma de Ronaldo Fraga garantem com segurança o clima de acolhimento. “Vivemos uma distância física, não social”, diz o estilista em um dos ‘episódios’ que estão sendo publicados na ferramenta IGTV, do Instagram. Não precisaria de mais para tornar a série de vídeos um deleite para os seguidores, mas o mineiro ainda “recebe convidados” como Zuzu Angel, Lina Bo Bardi, Vinicius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Acredite tudo o que foi dito aqui é apenas uma degustação do ‘Café com o ex-tilista’, que têm média 15 minutos e algumas vezes parte 1 e 2.

Os programas diários começaram, em 6 de abril, após Fraga se decepcionar com uma transmissão ao vivo na rede social, recurso que tanto vem sendo usado durante esta quarentena. “Fiz uma live e as pessoas perguntavam coisas e eu queria falar outras. Não deu muito certo por isso que eu resolvi gravar”, contou. O sentimento de estar vivendo um “eterno domingo” também o influenciou.

“Na minha profissão como estilista inevitavelmente sempre estão querendo saber o que vem, como vai ser, se a moda vai resistir. Primeiro, sempre foi um erro da moda tentar adivinhar o futuro. Nunca deu certo. Outro erro foi ela se agarrar ao passado. O mais difícil e que deveria ser a função desta é pensar o presente.” Assim Fraga deixou claro que não quer tratar de tendências. Nada de conversar sobre roupas ou silhuetas. Sua pretensão vai além. “Passados os primeiros dias de angústia, eu falei: ‘precisamos criar estratégias de resistência, de ‘re-existência’’, melhor dizendo nessa época.”

Para preparar os internautas para a nova fase da humanidade que ele acredita que se iniciará após a pandemia do novo coronavírus, ele apresenta a biografia e conta histórias sobre os grandes nomes da arte, literatura, arquitetura e música brasileira.

Ao primeiro olhar, a moda não ganhou muito espaço na programação do ‘Café com o ex-tilista’. Pura aparência. Além de estar revelando seus interesses pessoais, o repertório da carreira do estilista permeia todos os diálogos que envolvem os espectadores e os artistas apresentados.

Ronaldo Fraga chega a se emocionar no vídeo em que, em certos momentos, fala como se estivesse se conversando com Zuzu Angel, estilista que foi tema do desfile ‘Quem matou Zuzu Angel’, de 2001.

Em outro episódio, o designer “recebe como convidados” a modelo Elke Maravilha, a cantora Nara Leão e o poeta Carlos Drummond de Andrade, cuja a obra foi tema da coleção ‘Todo Mundo e Ninguém’, de 2005. Já a musa da bossa nova foi inspiração para os desfiles ‘Nara Leão Ilustrada por Ronaldo Fraga’ e 'Loja de Tecidos', ambos realizados em 2007.

Um dia após a morte de Moraes Moreira, o músico e o artista Athos Bulcão foram o assunto do café da manhã de Ronaldo Fraga com seus fãs. Em 2011, o estilista já tinha levado para a passarela da São Paulo Fashion Week peças com estampas geométricas que faziam referência aos azulejos que Bulcão pintava.

“Eu fico até nervoso, porque as conversas com os convidados que eu trago aqui não se esgotam”, diz Fraga no começo do café que conta com Vinicius de Moraes e Lupicínio Rodrigues, este último impulso para o desfile ‘Quantas Noites Não Durmo’.

Nesta terça-feira, 28, o estilista revisitou o sertão, a obra, o legado e a história de amor de Guimarães Rosa. O mesmo cenário de onde tirou formas e texturas para a coleção ‘A cobra: ri - uma estória para Guimarães Rosa’, apresentado em 2006.

Para além de sua própria trajetória na moda, o estilista traz para o seu programa virtual nomes como Hilda Hilst, Lina Bo Bardi, Aracy de Almeida, Clara Nunes, Belchior, Ivone Lara, Clementina de Jesus, Alceu Penna e Paulo Leminski.

