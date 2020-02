Após condenação, Harvey Weinstein sente dores no peito e é levado a hospital

Após ter sido condenado por estupro e abuso sexual, nesta segunda-feira, 24, o produtor Harvey Weinstein sentiu dores no peito e foi levado a um hospital da cidade de Nova York. A previsão era que, após o julgamento, Weinstein, de 67 anos, fosse encaminhado à prisão de Rikers Island, onde aguardaria a leitura da sentença, em 11 de março.

A advogada de Weinstein, Donna Rotunno, informou à noite que o produtor estava sob observação no Hospital Bellevue, devido a uma hipertensão arterial e a palpitações cardíacas.

Durante o julgamento, outro advogado de Weinstein chegou a lembrar ao juiz James Burke algumas das doenças do produtor, destacando que ele toma diversos medicamentos e precisa de injeções nos olhos para evitar a cegueira. Além disso, após uma cirurgia na coluna no mês de dezembro, ele depende do apoio de um andador.

Nesta segunda-feira, 24, o produtor foi declarado culpado pelos crimes de violação e abuso sexual, selando a queda do magnata de Hollywood depois do movimento #MeToo. Ele foi condenado por acusações de abuso sexual ocorrido em 2006 e de um estupro em 2013. O júri considerou Weinstein inocente pela acusação mais séria, agressão sexual predatória, que poderia resultar em uma sentença de prisão perpétua. /Reuters e EFE