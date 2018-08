Ano de Fernando Pessoa no Brasil será 2007 O ano de 2007 será o de Fernando Pessoa no Brasil. É o que pretende a Casa Fernando Pessoa, instituição portuguesa responsável pela divulgação da obra do poeta e escritor. Na semana passada, a diretora da entidade, Clara Ferreira Alves, esteve em São Paulo a fim de manter os primeiros contatos para viabilizar o projeto. "Pretendemos reforçar a ponte entre Brasil e Portugal e nada melhor do que a língua (representada pela obra de Pessoa), que é o instrumento mais valioso que temos", disse ela. Em sua passagem pela cidade, Clara manteve contatos com entidades que poderão ser parceiros no projeto, como o Sesc, a Casa do Saber e a PUC, onde participou de palestras, além das representações diplomáticas e consulares e do Instituto Camões. A capital paulista foi escolhida por ser o maior centro financeiro do País, além de representar uma referência cultural na América do Sul, oferecendo espaço para o tipo de projeto preparado. Um dos objetivos da divulgação mais acentuada será a distribuição também no Brasil da revista Tabacaria, editada pela Casa Fernando Pessoa, que sempre apresenta artigos relacionados à obra do poeta português. Segundo Clara Ferreira Alves, os contatos com a editora Companhia das Letras, que publica os textos de Pessoa no Brasil, já foram iniciados a fim de se estabelecer um sistema de distribuição. A diretora pretende também aumentar a participação de brasileiros no conteúdo da revista. A vinda de Clara Ferreira Alves a São Paulo coincidiu com uma série de atividades relativas à presença portuguesa no País - como a mostra Cinco Pintores da Modernidade Portuguesa, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde está exposto o quadro Retrato de Fernando Pessoa, pintado em 1954 por Almada Negreiros.